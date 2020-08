Péninsule: sauvé de la noyade sur un terrain de golf

Ce qui devait être leur dernière ronde de golf de la saison a pris une tournure tout à fait inattendue pour Frédéric Frigault et Francis Thériault, jeudi, au club de Tabusintac, au nord de Néguac. Sans leur intervention in extremis, le joueur devant eux aurait pu facilement se noyer en voulant récupérer sa balle dans une profonde rivière.

«On est encore sous le choc, a admis Frédéric, âgé de 23 ans et de Bas-Caraquet. Mettons qu’on n’avait plus la tête à notre partie après ça…»

Alors qu’ils étaient au sixième trou, les deux jeunes golfeurs – Francis est de Paquetville – ont aperçu le joueur les précédant chercher sa balle dans l’herbe haute, près d’une rivière.

«Il semblait couché sur le ventre et les jambes dans les airs. À un moment donné, on ne voyait plus que ses pieds. J’ai dit à Francis qu’on devrait aller l’aider.»

Quand ils ont approché, ils ont entendu des gémissements. Ils ont alors couru et sur place, ils ont vu l’homme coincé la tête en bas dans un ruisseau assez profond, incapable de s’en extirper.

«Je crois qu’il était en train de se noyer. Francis et moi on l’a sorti de là. On s’est ensuite assis sur le gazon pour récupérer. Le monsieur était faible et il nous a dit que si nous n’étions pas intervenus, il y passait. On a jasé un peu et on l’a ensuite raccompagné à sa voiture. Il nous a serré la main, nous a remerciés et nous a donné deux balles de golf», a poursuivi Frédéric Frigault, encore ébranlé par les événements.

À son avis, sans leur intervention, la victime aurait très bien pu y perdre la vie à cet endroit, compte tenu des herbes hautes qui limitaient la visibilité et du fait également qu’aucun autre golfeur ne les suivait sur le terrain.