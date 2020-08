Rentrée au secondaire: le N.-B. croit en son pari de virage technologique

Une révolution de l’apprentissage attend les élèves du secondaire en septembre. La dernière mise à jour de la province n’aura toutefois pas permis de répondre à toutes leurs questions.

D’ici quelques jours, les enseignants de la 9e à la 12e année livreront leur cours à deux groupes d’élèves en même temps. La moitié de la classe sera présente physiquement tandis que l’autre moitié suivront leur apprentissage depuis la maison.

À quoi cela pourrait ressembler? Les jours où les élèves ne seront pas en classe, c’est-à-dire la moitié du temps, l’apprentissage pourrait se faire à distance au moyen des plateformes Microsoft Teams, Desire 2 Learn ou Clic.

«L’enseignant pourra faire des présentations, discuter avec tous les élèves, leur proposer de collaborer, de résoudre des problèmes, de faire des recherches ou des travaux individuels», expose Marcel Lavoie, le sous-ministre de l’Éducation pour le secteur francophone.

«Tout dépendra de l’approche de chaque enseignant», complète George Daley son homologue responsable du secteur anglophone. Les journées à la maison ne seront pas des journées de vacances, insiste le fonctionnaire.

«La participation des élèves est essentielle à leur réussite scolaire. Ils seront évalués comme avant, ils auront des notes et nous prendrons les présences.»

À l’exception d’une partie des commissions scolaires de l’Ontario, le Nouveau-Brunswick est la seule province à ne pas permettre la présence de tous les élèves dans ces établissements.

Les autorités scolaires reconnaissent d’emblée que ce modèle d’enseignement hybride risque de connaître son lot de ratés. Le gouvernement provincial a annoncé jeudi son intention d’offrir aux jeunes l’accès à du soutien technique.

«Nous ne pouvons pas promettre qu’il n’y aura pas de difficultés en cours de route. Ne l’oublions pas, la situation et les défis que nous vivons, c’est du jamais vu. Cela exige des efforts d’adaptation et un travail de collaboration», prévient Marcel Lavoie qui défend le choix de son ministère.

«Faire le choix d’ouvrir les portes aux appareils électroniques personnels nous permet d’adapter l’école au monde d’aujourd’hui», dit-il.

Il encourage le personnel éducatif à «partager les bons coups» et à «varier les approches» pour maintenir l’attention de leur classe.

«C’est évident que pour un jeune du secondaire qui doit faire cinq cours par jour, assis à la maison, ça peut être difficile de rester engagé», admet le sous-ministre.

Des zones floues

Plusieurs interrogations de taille subsistent. Dans les écoles où il est possible de maintenir une distanciation physique appropriée, les élèves pourraient devoir se rendre en classe chaque jour. On ignore encore quels établissements prendront cette direction.

Les jeunes qui résident dans des régions éloignées où il est impossible de se connecter en tout temps à Internet pourraient eux aussi se rendre à l’école tous les jours. Il en sera de même pour certains élèves vulnérables, qui ont besoin de services d’appui à l’apprentissage, d’une routine stable ou qui vivent de l’insécurité domestique ou alimentaire.

Les parents des enfants concernés seront avisés entre le 31 août et le 4 septembre.

L’horaire des élèves du secondaire dans les quelque 70 écoles qui accueillent des élèves de la neuvième à la 12e année variera en fonction du nombre d’élèves et des places disponibles. Là aussi, il faudra patienter pour connaître les détails.

Malgré ces changements drastiques, le ministère souhaite que les jeunes du secondaire puissent continuer de participer à des stages. Marcel Lavoie reconnaît que la situation sanitaire risque de poser problème. «On peut s’attendre à ce que ce soit plus difficile dans les premiers mois», souligne-t-il. «Il se pourrait que le secteur privé soit réticent à accueillir des stagiaires en temps de pandémie.»

Chaque élève aura son ordinateur, assure la province

Plusieurs parents ont constaté des ruptures de stock dans certains magasins depuis que le gouvernement provincial exige que les élèves apportent leurs propres appareils électroniques à l’école. George Daley invite les familles à «se rendre en boutique dès que possible».

Le ministère de l’Éducation dispose d’un stock de 11 000 ordinateurs. Les autorités scolaires estiment que ce nombre est suffisant pour permettre aux élèves qui n’auraient pas fait l’acquisition d’un appareil d’ici la rentrée d’emprunter provisoirement l’une de ces machines.

Selon un sondage mené par le gouvernement au mois de juin, 80% des parents disaient avoir accès à un appareil électronique pour leur enfant.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé que les ménages dont le revenu annuel est de 40 000$ ou moins et qui ne disposent pas déjà d’un ordinateur portable recevront 600$ par élève pour en faire l’achat, afin de combler le fossé numérique entre les élèves les plus fortunés et les plus pauvres.

Les parents peuvent choisir de demander un remboursement pour l’achat de leur propre ordinateur portable ou elles peuvent décider d’acheter un appareil à un taux réduit par l’intermédiaire du fournisseur du ministère.

«Nous anticipons que tout le monde n’aura pas un ordinateur personnel le premier jour d’école», mentionne M. Daley.

Fredericton prévoit aussi une aide financière pour les familles dont le revenu se situe entre 40 000$ et 85 000$ et mettra 5 millions $ sur la table pour améliorer les infrastructures technologiques dans les écoles.