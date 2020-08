Bathurst-Ouest-Beresford: la fidélité aux libéraux sera-t-elle ébranlée?

Le départ de la vie politique après un règne de 17 années du député libéral Brian Kenny pourrait-il permettre aux conservateurs de mettre la main sur la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford?

La question est posée à seulement une quinzaine de jours de la tenue d’élections générales au Nouveau-Brunswick.

Les électeurs de la région de Bathurst sont fidèles aux libéraux depuis plus d’un siècle. En fait, les représentants du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick ont eu de très rares occasions de représenter les électeurs de cette région depuis la première législature de la province en 1786.

La tâche sera ardue pour la candidate conservatrice Anne Bard-Lavigne, qui tentera pour une seconde fois d’être élue députée de la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford.

En 2014, la résidente de Beresford s’était inclinée devant le libéral Brian Kenny, récoltant l’appui de 25% des électeurs qui sont allés aux urnes.

Rien n’est toutefois perdu d’avance pour Anne Bard-Lavigne. Créée en 2013, la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford est née lors du redécoupage des limites électorales de certaines parties des circonscriptions de Bathurst et Nigadoo-Chaleur.

Si la majorité libérale a été plutôt écrasante lors des élections tenues en 2014 et en 2018, les luttes électorales menées lors des scrutins précédents ont généralement donné lieu à des résultats passablement plus serrés.

Conseillère municipale à Beresford, Anne Bard-Lavigne estime que la gestion de la province par Blaine Higgs en période de crise sanitaire démontre que le chef progressiste-conservateur et son parti méritent la confiance des électeurs.

«Le chef libéral Kevin Vickers s’amène pour sa part sans aucune expérience politique et de gestion, soutient-elle. Je ne crois pas que les gens veulent un leader sans expérience pour diriger la province en pleine période de pandémie. Ça fait plus de 100 ans que ça vote libéral ici, il faudrait peut-être que les choses changent. Les libéraux tiennent le comté pour acquis sans lui donner sa part du gâteau.»

Son principal opposant est le candidat libéral René Legacy, un homme d’affaires originaire de Bathurst.

À la tête de la microbrasserie Four Rivers Brewing, il n’entend pas s’asseoir sur cette longue tradition libérale afin de s’assurer une victoire le 14 septembre.

«Les candidats sont tous égaux au départ. J’entends aller chercher le vote de chaque électeur, rien n’est acquis», a indiqué celui qui est militant et membre du Parti libéral depuis une quinzaine d’années.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le candidat a lancé ses premières flèches à l’endroit des conservateurs qui se targuent d’avoir géré efficacement la province en pleine période de pandémie

«Il ne faut pas oublier que les autres chefs de partis étaient aussi assis à la table afin de gérer la crise de la COVID-19», a souligné René Legacy.

Le candidat du Parti vert, Pierre Duguay-Boudreau, n’a pas hésité à mettre ses études universitaires en mode pause pour se consacrer corps et âme à la campagne électorale.

«Il y a des candidats de qualité au Parti vert et un chef qui est le plus constant parmi tous les chefs de partis», croit-il.

Fait cocasse, le jeune candidat âgé de 22 ans s’est adressé à sa rivale conservatrice il y a quelques jours afin de lui demander de diriger sa campagne, ignorant à ce moment qu’Anne Bard-Lavigne allait porter les couleurs des progressistes-conservateurs lors de l’élection.

Relance économique et de l’aéroport de Bathurst au menu des candidats

La relance de l’économie et de l’emploi dans la région Chaleur et des activités à l’Aéroport régional de Bathurst figurent en tête de la liste des priorités des trois candidats qui se font la lutte dans la circonscription Bathurst-Ouest-Beresford.

«En tant que président sortant du conseil d’administration de l’aéroport où il n’y a plus aucun vol depuis juin, c’est certain que j’en fais une priorité», a déclaré René Legacy.

Avant l’éclosion de COVID-19, au moins deux vols par jour s’effectuaient jusqu’à Montréal grâce à la liaison aérienne offerte par Air Canada.

«Le port de Belldune est un bel exemple de secteurs qui méritent notre attention et d’être développés. Il faut arrêter de se lamenter et envoyer des voix francophones fortes à Fredericton», a pour sa part affirmé Anne Bard-Lavigne.

Le candidat du Parti vert dit vouloir privilégier le développement économique régional dans le cadre d’une transition énergétique.

«Il y a eu tellement de pertes d’emploi au cours des dernières années, ça prend une relance de l’économie qui passe par une transition verte et un remaniement des infrastructures de la région», soutient Pierre Duguay-Boudreau. Il dit lui aussi espérer des activités à l’Aéroport régional de Bathurst.

«Les gens du Nord de la province, les francophones en particulier, risquent d’être encore plus isolés s’il n’y a pas de reprise des vols réguliers», croit le candidat du Parti vert.

De l’avis de la Chambre de commerce Chaleur, l’aide aux entreprises doit faire partie des priorités des candidats et du prochain élu.

«Que ce soit au niveau de la relance ou encore de l’aide pour permettre à nos entreprises locales de survivre à travers cette crise. Le tourisme demeure un secteur extrêmement touché par la crise, mais il faut aussi voir au développement économique et à la relance de notre économie locale par la venue de nouvelles entreprises», a affirmé Julie Pinette, la directrice de l’organisme d’affaires.

Une campagne qui se déroulera autrement

À l’instar de la prochaine rentrée scolaire, l’actuelle campagne électorale est bien différente des précédentes.

Il va de soi que le traditionnel porte-à-porte à grande échelle ne sera pas privilégié par les candidats de l’élection dans Bathurst-Ouest-Beresford. Les poignées de main et la cuisson de hot-dogs lors des festivals d’été ne seront également pas du paysage électoral cette année, contrairement à la coutume bien ancrée.

«Je vais me promener là où il y a des gens, comme dans les cafés et les centres commerciaux. L’ouverture d’un local électoral pourrait aussi aider et faire une différence», a affirmé René Legacy.

La candidate conservatrice Anne Bard-Lavigne entend elle aussi limiter au strict minimum ses activités de porte-à-porte.

«L’argent n’est pas vraiment là, les gens ne veulent pas non plus de visites à la maison en raison de la COVID-19, il faut donc trouver de nouveaux moyens», a souligné celle qui songe à sillonner le comté à bord d’un camion avec un porte-voix, comme cela se faisait à une époque lointaine.

Le candidat vert Pierre Duguay-Boudreau entend quant à lui miser sur les réseaux sociaux pour se faire élire et causer la surprise de l’élection provinciale 2020.

«Je veux quand même être présent avec les gens avec différents kiosques qui vont se promener dans la région et qui vont permettre des conversations avec les électeurs.»