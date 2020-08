Le Parti vert veut ressusciter les fonds du Nord

Le député sortant de Kent-Nord et candidat du Parti vert, Kevin Arseneau, a promis la relance du fonds du Nord et de la Miramichi s’il est réélu.

«Ce que l’on propose, c’est de reconnaître le besoin d’une approche asymétrique, pour faire face aux défis particuliers autant du Nord, de la Péninsule acadienne que du comté de Kent», a-t-il affirmé dans un point de presse à Robertville.

Le candidat pense qu’un plan de développement régional doit inclure notamment la démographie et l’environnement pour être efficace.

Il a insisté aussi sur la nécessité de consulter les personnes engagées sur le terrain.

«Il faut en finir avec le paternalisme de Fredericton, l’ingérence politique et arrêter de centraliser les décisions liées au développement.

Nos régions ont besoin d’appui et il est crucial que ces fonds soient administrés de façon transparente et ancrée dans la communauté», a-t-il déclaré.

M. Arseneau s’est opposé à la réforme des fonds de développement économique entreprise par le gouvernement progressiste-conservateur en juin. L’équipe de Blaine Higgs a remplacé le fonds du Nord et de la Miramichi (23,5 millions $) par le Fonds pour l’économie rurale (20 millions $).

Le nouveau programme s’adresse aux entreprises de toutes les villes de moins de 25 000 habitants de la province (donc toutes les localités à part Moncton, Dieppe, Saint-Jean et Fredericton).

Le député vert sortant a fait cependant valoir que le nord du Nouveau-Brunswick et Miramichi connaissent des retards historiques et structuraux et sont désavantagés par rapport à la région située entre Fredericton, Moncton et Saint-Jean, par exemple.

Il a toutefois admis qu’il fallait se pencher sur le fonctionnement du fonds du Nord et de la Miramichi, qualifié d’opaque et d’inefficace.

«On veut arrêter de simplement jeter de l’argent à gauche et à droite en espérant qu’un miracle se produise, a promis M. Arseneau. On a besoin d’un plan solide. Votez Vert, c’est voter pour votre région.»