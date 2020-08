Les libéraux veulent réduire les frais de scolarité des futures infirmières

Le Parti libéral promet de réduire les frais de scolarité des étudiants en science infirmière qui s’engagent à travailler au Nouveau-Brunswick.

Cette initiative fait partie du plan des libéraux pour s’attaquer à la pénurie d’infirmières.

«Notre gouvernement s’efforcera de recruter et de retenir les infirmières et infirmiers dans la province grâce à un programme ciblé d’allégement des frais de scolarité pour les étudiantes et étudiants qui s’inscrivent dans une école de soins infirmiers de niveau postsecondaire», a déclaré le chef du Parti libéral.

Kevin Vickers n’était pas en mesure de préciser, vendredi, toutes les conditions de ce programme ou le montant de l’allégement promis.

«Il y aura d’autres annonces en ce qui concerne la scolarité, mais si un infirmier ou une infirmière est à l’université pendant quatre ou cinq ans, nous pourrons bien réduire ses droits de scolarité à condition qu’il continue de travailler ici au Nouveau-Brunswick.»

Les étudiants de l’Université de Moncton, dont ceux en science infirmière, demandent depuis des années à être rémunérés pendant les longs stages très exigeants qui font partie de leur formation.

En plus de leur frais de scolarité, les futures infirmières doivent payer des sommes importantes pour le transport, les vaccins, le matériel, la formation, les repas et l’achat d’uniformes durant leur stage.

M. Vickers ne s’est pas engagé à rendre ses stages moins onéreux s’il devient premier ministre.

«Je ne peux pas répondre à cette question aujourd’hui, mais il faut que nous fassions de notre mieux pour créer des programmes qui attirent les jeunes à s’inscrire en science infirmière.»

Selon Kevin Vickers, 20% des diplômés en science infirmière du Nouveau-Brunswick partent travailler à l’extérieur de la province.

Le chef n’a pas abordé dans son discours le dossier de l’examen d’admission à la profession NCLEX qui cause d’énormes difficultés aux étudiants francophones depuis plusieurs années. Il a cependant dit vouloir s’attaquer à ce problème lorsqu’une journaliste lui a posé la question.

«Je suis au courant de cette situation. Je vous promets de faire une révision de ce problème pour le corriger si c’est nécessaire pour assurer que l’examen est égal pour les francophones et les anglophones.»

Un salaire compétitif

Les libéraux ont aussi promis vendredi de faire avancer les négociations collectives avec les infirmières en leur offrant un «salaire compétitif» en comparaison aux autres Provinces maritimes.

«Blaine Higgs n’a pas reconnu leur contribution indispensable et les a laissés sans contrat de travail pendant près de deux ans. C’est inacceptable et les Néo-Brunswickois méritent mieux», a déploré le chef du Parti libéral.

Kevin Vickers veut également améliorer la sécurité des infirmières après plusieurs événements violents survenus dans les hôpitaux de la province ces dernières années.

«C’est un problème de premier plan qui a été soulevé auprès du gouvernement Higgs et qui n’a pas été réglé.»

M. Vickers n’a pas dit comment il entend s’y prendre, se contentant de dire qu’il ne cherchera pas «à faire des économies au détriment de la sécurité du personnel infirmier».

Le gouvernement progressiste-conservateur sortant a lancé l’an dernier une stratégie en matière de ressources infirmières. L’initiative a pour but d’améliorer le recrutement et la rétention du personnel infirmier.

La stratégie doit aussi permettre de promouvoir la profession et améliorer la formation et la conciliation travail-famille des infirmières.

Le Réseau de santé Vitalité est présentement à la recherche d’environ 200 infirmières supplémentaires.

Le Réseau de santé Horizon estime qu’il devra recruter 276 infirmières au cours des cinq prochains années simplement afin de maintenir les services actuels.