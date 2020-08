Une lutte à trois dans Restigouche-Ouest

Trois candidats d’expérience croiseront le fer dans la circonscription de Restigouche-Ouest, une course qui s’annonce pour le moins palpitante.

Que l’on soit à l’ouest ou centre ou à l’est de la grande région du Restigouche, les défis sont sensiblement les mêmes: le développement économique, la croissance démographique (vieillissement de la population, exode, immigration) et le maintien des acquis en matière de santé.

Le député sortant tentera de reconquérir son siège. Le libéral Gilles LePage a déjà remporté le scrutin à deux reprises par le passé, soit en 2014 et 2018. Lors de la dernière élection, il l’avait obtenu la victoire avec une confortable avance de 1693 voix sur son plus proche rival qui se veut aussi l’un de ses adversaires actuels, le représentant du Parti vert, Charles Thériault.

M. Lepage l’admet, ce n’est vraiment pas une campagne comme les autres. Pandémie oblige, il a mis une croix sur le porte-à-porte, invitant plutôt les gens intéressés à discuter avec lui à le rencontrer à des sites prédéterminés.

Jusqu’ici, celui-ci dit être témoin de beaucoup de frustrations de la part des électeurs, médusés de se retrouver en campagne électorale en pleine pandémie et à l’aube du retour à l’école.

«Et je suis tout à fait d’accord eux. Nous n’avons pas demandé cela non plus, mais il m’était tout simplement impossible de me bâillonner sur le budget et les projets de loi pendant deux ans, de donner un chèque en blanc à Blaine Higgs. C’était inacceptable et trop risqué pour une région comme le Restigouche que d’accepter une telle entente, pour son économie, pour ses soins de santé, pour la question de la langue», contextualise M. LePage.

Outre la santé et l’économie, celui-ci soutient que le sujet qui revient le plus souvent au cœur des discussions avec les électeurs est celui de la gestion de la pandémie de la COVID-19, et plus spécifiquement la gestion de la frontière.

Selon lui, une grande majorité des Restigouchois n’a pas digéré la façon dont le gouvernement conservateur a agi avec la Gaspésie et le Témiscouata.

«Ce sont nos partenaires essentiels pour nous, et à l’inverse on s’est dépêché de créer des bulles avec la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. C’est bien pour le Sud, mais nous, ici, ce gouvernement nous a laissés tomber, il a laissé tomber notre économie et a contribué à garder des familles séparées sans raison. Notre gouvernement ne fera pas cela», exprime le député sortant, indiquant que son parti s’est engagé à simplifier le processus de demandes de voyage avec les bulles québécoises (qu’il juge inutilement complexe), mais aussi à être plus proactif en cas de nouvelles éclosions.

«Si l’on doit refermer nos frontières, nous allons être beaucoup plus à l’écoute que ce gouvernement-ci. Et c’est valide dans tous les autres dossiers, car au cours des deux dernières années, c’est le nord en entier qui s’est buté à des portes closes quand est venu le temps de discuter le gouvernement de Blaine Higgs», estime M. LePage.

Nouvelle tentative

Charles Thériault a surpris en 2018, terminant bon deuxième avec 31% de la faveur des électeurs, un score plus qu’acceptable dans cette circonscription où l’on ne fait généralement que peu de place au tiers parti. Mais le candidat croit fermement dans les chances des verts de faire une percée dans le nord de la province.

«J’y crois, définitivement, mais pas parce que c’est moi. J’y crois parce que je suis persuadé que les gens ici sont prêts», dit-il.

Tout comme son homologue libéral, M. Thériault en sera à sa troisième campagne au provincial. Celui-ci n’avait pas l’intention d’être de la course cette fois, une personne près de lui – sa conjointe pour ne pas la nommer – ayant récemment connu certains problèmes de santé.

«Je voulais me faire discret cette fois, rester auprès de ma conjointe à la maison. Mais elle m’a poussé à changer d’idée. Elle m’a dit: tu as commencé quelque chose et j’aimerais que tu ailles jusqu’au bout. Ça m’a secoué, et j’ai décidé de l’écouter», exprime-t-il.

L’environnement et les actions pour contrer les changements climatiques demeurent par contre toujours au cœur du discours de l’homme de Kedgwick. Mais plus que jamais, c’est la question de la sécurité alimentaire qui le passionne.

«La pandémie nous a montré à quel point nous étions vulnérables lorsqu’il est question de se nourrir et de s’approvisionner. Et pourtant, nous sommes dans une circonscription – une province même – qui a la capacité d’être pratiquement autonome à ce chapitre. On doit en faire plus pour développer cela dans nos communautés», estime le candidat.

Bleu vert ou vert bleu?

En art, la couleur turquoise est le résultat d’un mélange de peinture bleue et verte avec quelques nuances de blanc. Cette couleur représente en quelque sorte parfaitement le parcours de Louis Bérubé, homme d’affaires et artiste. Candidat indépendant au fédéral à l’élection de 2011, puis représentant du Parti vert en 2019, Louis Bérubé se présente aujourd’hui au provincial sous la bannière conservatrice. Un changement loin de passer inaperçu et qui a provoqué son lot de critiques sur les médias sociaux.

«On a mis mon intégrité en doute, traité de traître, mais mes convictions n’ont pas changé. Je suis toujours autant attaché à la cause de l’environnement et je crois qu’il y a de la place pour un peu plus de vert dans ce parti», explique le candidat.

Un enjeu qui lui tient particulièrement à cœur justement est celui de l’épandage d’herbicides à base de glyphosate sur les terres de la Couronne.

«On se bat depuis longtemps pour que cette pratique cesse et justement, les conservateurs ont mis en place un comité pour étudier sérieusement la question. Moi je crois qu’il y a des alternatives à l’arrosage et je veux être autour de la table quand on va aborder le sujet. Il faut être à la table si l’on veut être représenté, et ce n’est pas le cas actuellement. C’est pour cela que j’ai accepté de me présenter», soutient M. Bérubé.

Ce qui pourrait faire ombrage au candidat conservateur, c’est son chef, Blaine Higgs. Il n’y a pas si longtemps, ce dernier voulait fermer les urgences en soirée de certains hôpitaux ruraux. Saint-Quentin ne figurait pas sur cette liste, mais la petite communauté a toujours en tête le long combat qu’elle a dû mener – et qu’elle mène d’ailleurs toujours malgré une petite accalmie – pour conserver ses services hospitaliers.

«Je crois que sur ce dossier, on se doit de donner le crédit à M. Higgs. Quand il a voulu fermer les urgences, il s’est mis à l’écoute des gens, il a reconnu son erreur et il est revenu sur sa décision au point de faire la promesse de ne pas toucher aux urgences pour les prochaines années. Ça, c’est digne d’un chef», exprime M. Bérubé.

RESTIGOUCHE-OUEST



Principales communautés: Atholville, Balmoral, Tide Head, Saint-Quentin, Kedgwick

Nombre d’électeurs: 11 467

Parti libéral – Gilles LePage (député sortant)

Parti vert – Charles Thériault

Parti progressiste-conservateur – Louis Bérubé

ÉLECTIONS PRÉCÉDENTES

Gagnants 2003

Restigouche-Ouest – Burt Paulin, Libéral

Campbellton – Roy Boudreau, Libéral

Dalhousie-Restigouche-Est – Donald Arseneault, Libéral

Gagnants 2006

Restigouche-La-Vallée – Percy Mockler, Conservateur

Campbellton-Restigouche-Centre – Roy Boudreau, Libéral

Dalhousie-Restigouche-Est – Donald Arseneault, Libéral

Gagnants 2010

Restigouche-La-Vallée – Martine Coulombe, Conservateur

Campbellton-Restigouche-Centre – Greg Davis, Conservateur

Dalhousie-Restigouche-Est – Donald Arseneault, Libéral

Gagnant 2014

Restigouche-Ouest – Gilles LePage, Libéral

Gagnant 2018

Restigouche-Ouest – Gilles LePage, Libéral

NDLR – La circonscription actuelle de Restigouche-Ouest a connu plusieurs changements depuis 2000. Telle qu’on la connaît aujourd’hui, elle est le résultat d’un amalgame de plusieurs communautés qui figuraient dans trois circonscriptions différentes en 2003.