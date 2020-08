EXCLUSIF* Sondage Léger/Acadie Nouvelle: les conditions réunies pour une victoire de Blaine Higgs

Le Parti progressiste-conservateur arrive en tête d’un sondage réalisé par la firme Léger pour l’Acadie Nouvelle. Les conditions sont réunies pour une victoire de Blaine Higgs, mais l’issue du scrutin ne semble pas encore coulée dans le béton.

Selon le coup de sonde réalisé du 21 au 26 août – soit quelques jours après le déclenchement de la campagne – les progressistes-conservateurs ont une avance de huit points.

Ils ont récolté l’appui de 40% des répondants décidés ou qui penchent vers une formation politique. Les libéraux accusent un retard non négligeable, avec seulement 32% des appuis.

Le Parti vert arrive troisième avec 13%, devant la People’s Alliance (7%) et le Nouveau Parti démocratique (6%).

Ces données laissent entendre que Blaine Higgs a perdu un brin de son erre d’aller au cours des dernières semaines.

Un sondage de Narrative Research effectué du 5 au 23 août – donc en partie avant le déclenchement des élections – a estimé les appuis du Parti progressiste-conservateur à 44% et ceux du Parti libéral à 33%.

Des appuis moins définitifs pour le PPC

Les dés ne sont pas encore jetés, selon le président et fondateur de la firme Léger, Jean-Marc Léger.

S’il fait ce diagnostic, c’est notamment parce qu’un répondant décidé sur deux a confié qu’il est probable qu’il change d’avis.

«Il y a peu de gens qui ont déjà fait leur choix définitif. La course est loin d’être terminée. Quand tu as un (électeur) sur deux qui peut encore changer d’idée pour à peu près tous les partis politiques, c’est énorme», dit-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Le sondage laisse entendre que le Parti libéral jouit de moins d’appuis «mous» que le Parti progressiste-conservateur. Il s’agit de l’un des rares indicateurs porteurs d’espoir pour les troupes de Kevin Vickers.

Seulement 41% des répondants qui ont l’intention de voter pour ces dernières pourraient changer d’avis. Chez les gens qui prévoient se ranger derrière l’équipe de Blaine Higgs, cette proportion est de 47%.

Le soutien dont jouissent le Parti vert et le NPD est beaucoup plus fragile. 71% de ceux qui ont l’intention de voter pour les verts et 75% de ceux qui pensent appuyer les néo-démocrates pourraient changer d’avis d’ici au 14 septembre. Quant à la People’s Alliance, 44% de ses appuis risquent de lui échapper.

Les conditions sont réunies pour une victoire de Higgs

Plusieurs données contenues dans ce sondage viennent confirmer le statut de favoris des progressistes-conservateurs.

En plus des intentions de vote, il y a le taux de satisfaction, qui est estimé à 57%. Il y a aussi l’opinion des répondants sur le chef qui ferait le meilleur premier ministre. Blaine Higgs arrive loin devant ses compétiteurs, à 30%.

Kevin Vickers est bien moins populaire et obtient la faveur de 16% des répondants, suivi de David Coon du Parti vert (10%), de Kris Austin de la People’s Alliance (6%) et de Mackenzie Thomason du NPD (3%).

De plus, 34% des répondants disent croire que le Parti progressiste-conservateur va remporter les élections, alors que seulement 25% pensent que le Parti libéral aura le dessus.

Jean-Marc Léger estime que tout cela est de bon augure pour Blaine Higgs.

«Pour l’instant, la décision de déclencher des élections était une bonne décision pour le Parti progressiste-conservateur. Et s’il ne fait pas d’erreur, les conditions sont réunies pour qu’il gagne.»

La pandémie et la santé en tête de liste

Depuis le début de la campagne, les deux principaux partis parlent énormément de santé et de la pandémie.

Blaine Higgs vante régulièrement sa gestion de la COVID-19 et ses efforts pour relancer l’économie, tandis que Kevin Vickers répète à qui veut bien l’entendre que son opposant a tenté de fermer des urgences rurales la nuit.

Les résultats du sondage Léger/Acadie Nouvelle confirment que ces deux chefs ont mis le doigt sur quelque chose.

L’enjeu le plus important pour les répondants est la reconstruction de l’économie après la pandémie et la création d’emplois (23%), suivi de près par le système de santé et les soins à domicile (21%).

Viennent ensuite la gestion de la crise de la COVID-19 (16%), la situation des aînés (10%), le dossier linguistique au N.-B. (9%), la protection de l’environnement (7%), la gestion des finances publiques (6%), l’accès à l’éducation (6%) et l’élection d’un gouvernement majoritaire (4%).

Vers une nouvelle division franco-anglo

Lors des élections de 2018, le Parti progressiste-conservateur avait été presque blanchi dans le nord de la province. Il y avait fait élire un seul candidat, soit Robert Gauvin dans Shippagan-Lamèque-Miscou.

Plusieurs indicateurs du sondage Léger/Acadie Nouvelle portent à croire que la formation de Blaine Higgs a encore des croûtes à manger si elle veut faire des gains dans les circonscriptions francophones et à l’extérieur des trois grandes villes du Sud.

Dans le sondage Léger/Acadie Nouvelle, le PPC ne récolte que 28% des appuis chez les répondants francophones, soit deux fois moins que le Parti libéral, qui l’écrase avec 58%.

Le Parti progressiste-conservateur mène très largement à Moncton, Fredericton et Saint-Jean, mais arrive deuxième dans les intentions de vote ailleurs dans la province.

Le taux de satisfaction du gouvernement Higgs n’est que de 33% chez les francophones alors qu’il est de 69% chez les non-francophones.

Selon Jean-Marc Léger, tout porte à croire que la carte électorale ressemblera à celle de 2018, mais que les lignes de fracture ne seront pas identiques.

«Les libéraux ont eu 38% la dernière fois, ils ont 32% dans mon sondage. Six points de moins, ça va leur coûter des sièges dans chacune des régions.»

Ce sondage exclusif Léger/Acadie Nouvelle a été mené sur le web auprès de 519 adultes néo-brunswickois ayant le droit de vote. Les répondants ont été recrutés aléatoirement à partir d’un panel en ligne du 21 au 26 août.

Les données ont été pondérées selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et la présence d’enfants dans le ménage pour garantir un échantillon représentatif de la population.

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 519 répondants aurait une marge d’erreur de ±4,3%, 19 fois sur 20.

