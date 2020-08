Deux ans plus tard, rien n’a vraiment changé dans la circonscription de Caraquet

Il paraît que six mois est une éternité en politique. Mais en deux ans, rien n’a vraiment changé dans la circonscription de Caraquet. Les communautés du territoire vivent les mêmes défis sociaux et économiques qu’en 2018. Les citoyens ont aussi droit à une lutte entre les mêmes principaux belligérants. Avec les mêmes affiches d’il y a deux ans en plus!

Contrairement à sa voisine de Shippagan-Lamèque-Miscou, Caraquet peut passer facilement sous le radar électoral, notamment en raison de la mainmise libérale depuis 2003, d’abord avec Hédard Albert et ensuite avec Isabelle Thériault, la députée sortante.

Dans ces conditions, son principal adversaire, le progressiste-conservateur et maire de Caraquet, Kevin J. Haché, risque donc de jouer à nouveau les figurants au scrutin du 14 septembre.

En 24 mois, les dossiers de la santé – le maintien de l’urgence à l’hôpital de Caraquet -, du développement économique – chantier naval, tourisme, pêche et PME – et du filet social – langue, culture – sont toujours d’actualité, admettent les deux principaux candidats.

«Oui, c’est un copier-collé de 2018 parce que tout est sur la glace depuis deux ans», dénonce Isabelle Thériault.

Kevin J. Haché a plutôt choisi une stratégie qui lui a bien servi à la mairie: écouter les gens.

«C’est à eux de me dire ce dont ils ont besoin pour Caraquet. Je veux être là pour leurs projets, pas les projets de Kevin Haché», argumente-t-il.

L’option du Parti vert a été dévoilée vendredi, en la personne de la médecin Marie-Christine Haché, jeune urgentologue dans la trentaine actuellement en congé de maternité aux hôpitaux de Caraquet et de Tracadie.

Il faudra cependant plus que ça pour attirer les regards dans une élection qui, essentiellement, ne sert à rien pour Caraquet, croit le maire de Bertrand, Yvon Godin.

«Il n’y a pas d’enjeux différents qui nous feraient voter conservateur et les libéraux n’ont pas besoin de présenter des enjeux nouveaux pour conserver leurs votes», fait-il remarquer.

Président de la Chambre de commerce du Grand Caraquet, Marco Plourde convient également que les principaux dossiers touchant la circonscription n’ont pas vraiment évolué en deux ans. Et dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ces sujets ne sont pas nécessairement les plus sexy à vendre dans une courte campagne électorale.

«Les gens n’étaient pas prêts à une élection, mais il faut s’ajuster. Il sera intéressant de voir comment les candidats vont patauger dans tout ça en si peu de temps. On aimerait tous voir un dossier qui apporterait un vent nouveau… (long silence) Mais lequel?», questionne-t-il ouvertement, en rappelant que plusieurs entreprises locales attendent toujours une aide adéquate du gouvernement en cette crise sanitaire.

Le maire de Bertrand est passablement pessimiste face à la présente campagne, admet-il sans gêne. Parce que personne ne voudra discuter des véritables enjeux, importants à ses yeux, que sont la disparité Nord-Sud, le bilinguisme ou encore la réforme de la gouvernance locale. De peur de perdre des votes, estime-t-il.

«Oui, nous avons la question de l’urgence à l’hôpital, du chantier naval de Bas-Caraquet ou des routes. Mais ça ne se retrouve pas dans les plateformes des partis. Les libéraux et les conservateurs se sont déjà engagés à ne pas fermer l’urgence à Caraquet. Mais qui osera s’attaquer aux grands enjeux chez nous? Que ce soit Isabelle Thériault, Kevin Haché ou un autre, pourront-ils en faire assez pour qu’on se penche enfin sur ces grands enjeux? J’en doute», pense M. Godin.

Marco Plourde affirme que les organisations économiques et sociales locales auront tout à gagner à travailler avec le ou la vainqueur, car il croit que rien n’est encore joué. Reste à savoir de quel côté de l’Assemblée législative le siège de Caraquet sera situé.

Une immense pente à gravir

On l’a déjà écrit: Kevin Haché souffre peut-être de masochisme politique, en tentant à nouveau de s’imposer face à la puissante machine libérale de la députée sortante Isabelle Thériault. Malgré un revers cinglant en 2018, ce Don Quichotte continue de pointer son glaive bleu devant ces gros moulins à vent rouges.

En fait, le candidat progressiste-conservateur est le premier à reconnaître l’immense pente à gravir dans cette course.

Certes, les deux années du gouvernement minoritaire de Blaine Higgs n’ont pas aidé à redorer le blason des bleus dans Caraquet. Mais il y a aussi le fait que ce sera continuellement ardu de se battre contre ce qu’il qualifie de «la patente» et de «la clique» libérale de Caraquet.

«Caraquet est un château fort vendu au Parti libéral. Il n’a pas besoin de faire de promesses pour gagner, alors que même si les progressistes-conservateurs promettaient la lune, ça ne changerait rien. Ce vote libéral est acheté depuis longtemps. Je sais que mes chances d’être élu sont très minces, parce qu’on ne me voit pas dans la patente et dans la clique libérale. La réception sur le terrain est bonne, mais je sens que les gens ont peur de m’appuyer publiquement, car si ça se savait, ils auraient peur des répercussions de la patente libérale. Mais moi, je veux être la pour tout le monde, pas seulement pour mes amis.»

Du côté de la députée sortante, elle veut qu’on la remarque pour le travail qu’elle accomplit et sa proximité auprès des gens. En termes clairs, elle est Isabelle Thériault, une députée libérale, et non une libérale qui s’adonne à être Isabelle Thériault.

«C’est vrai que les libéraux ont été bons pour Caraquet et c’est pourquoi les gens nous font confiance. Mais je ne prends rien pour acquis. C’est aux gens de décider comment ils me perçoivent. Moi, je suis là pour les écouter. La Isabelle Thériault de la campagne de 2018, des deux dernières années et de la campagne de 2020 est la même. Il n’y a pas de différence dans ma façon d’être. C’est ce dont je suis la plus fière. Je suis là grâce aux gens de Caraquet, j’adore mon travail et j’ai beaucoup grandi dans l’opposition, avec d’excellents collègues», de dire celle qui aime bien renouer avec son bagage d’artiste à l’occasion.

