En campagne dans la Péninsule, Blaine Higgs promet de stimuler le tourisme

Pour la première fois de la campagne électorale, Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur, était de passage samedi dans la Péninsule acadienne pour soutenir ses candidats francophones de la région.

Il a passé la vaste majorité de la journée dans la circonscription de Tracadie-Sheila où les progressistes-conservateurs misent gros sur la candidate Diane Carey, mais il a aussi fait un arrêt à Pokemouche, situé dans Shippagan-Lamèque-Miscou et au Centre naval du Nouveau-Brunswick, à Bas-Caraquet.

Entouré de trois candidats progressistes-conservateurs de la Péninsule acadienne, Diane Carey (Tracadie), Kevin Haché (Caraquet) et Jean-Gérard Chiasson (Shippagan-Lamèque-Miscou), M. Higgs a notamment promis lors d’un arrêt à Tracadie qu’un gouvernement progressiste-conservateur continuerait d’appuyer le développement de la Véloroute de la Péninsule acadienne, un circuit de plusieurs centaines de kilomètres de voies cyclables.

«Je suis heureux dans la Péninsule acadienne. Je suis aussi heureux d’être ici en compagnie de ma candidate locale, Diane Carey», a-t-il dit en français. À l’aide de ses notes, M. Higgs a alterné entre les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick devant une foule d’une cinquantaine de personnes.

Bien que son parti détienne une avance confortable dans les sondages, la question linguistique a toujours été le talon d’Achille de Blaine Higgs dans les régions francophones. M. Higgs est unilingue anglophone et dans plusieurs cercles, il a du mal à se débarrasser de sa réputation d’ancien candidat à la direction du CoR, un parti hostile aux droits des francophones.

Ces candidats espèrent donner une voix aux francophones dans l’éventualité d’un gouvernement progressiste-conservateur majoritaire.

«Je veux aller à Fredericton, défendre les droits des francophones, défendre nos droits et puis je ne veux pas aller à Fredericton pour me battre contre M. Higgs. Il est anglophone, on ne changera pas ça. Je veux défendre nos droits et s’assurer qu’on ait notre juste part du budget», dit Jean-Gérard Chiasson, candidat de Shippagan-Lamèque-Miscou.

«Jouer à l’autruche, je n’ai jamais aimé ça. Parce qu’on est francophone, on se met la tête dans le trou et on ne veut rien savoir de M Higgs, mais il faut aller à Fredericton pour parler à M. Higgs», ajoute-t-il.

Diane Carey, candidate de Tracadie-Sheila, a pleinement confiance qu’elle sera en mesure de réaliser du progrès sur plusieurs dossiers importants pour le nord de la province grâce à sa longue expérience en affaires.

«Ça fait 17 ans que je travaille en développement économique et des affaires. Mon rôle a été de pousser des projets aux gouvernements fédéral et provincial. Avec mon expérience, je suis sûre qu’on sera entendu. Je me faisais déjà entendre au cours des deux dernières années lorsque je déposais des projets. Je n’ai pas d’inquiétude. Si j’avais le moindre doute, je n’aurais pas soumis ma candidature. Je sais qu’on peut faire de grandes choses pour le nord, pour les francophones et pour ma circonscription».

M. Higgs a promis de revenir dans la Péninsule acadienne avant le 14 septembre

Tourisme

Officiellement, M. Higgs est arrêté à Tracadie pour faire une annonce reliée au tourisme. S’il est élu, il promet de donner le feu vert à une subvention de 600 000$ (qui a déjà été mis de côté) pour des travaux reliés au développement de la Véloroute de la Péninsule acadienne.

Il a aussi réitéré sa promesse de prolonger le programme d’incitation au voyage jusqu’à la fin mars 2021. Créé pour stimuler le tourisme dans la province dans un contexte de pandémie mondiale, il permet aux gens du Nouveau-Brunswick d’obtenir un remboursement de 20% jusqu’à concurrence de 1000$ sur certaines dépenses admissibles pendant leurs vacances, à condition de payer une nuitée dans un hébergement de la province.

Mais son bilan en matière de tourisme a été critiqué par plusieurs, dont le Parti libéral, qui s’est engagé à restaurer au complet le budget du ministère provincial du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture , qui a été amputé de plus de 7 millions $ par le gouvernement Higgs en début de son mandat.

Blaine Higgs a tenu à remettre les pendules à l’heure.

«Nous voulons obtenir des résultats. Ce n’est pas une question d’argent. Vers 2016 ou 2017, il y a eu une augmentation considérable des dépenses en matière de tourisme et on se demande pourquoi. Sans doute pour que quelqu’un puisse affirmer qu’ils ont augmenté le budget en tourisme. Je me rappelle d’avoir poser la question – Le nombre de touristes a augmenté, le budget encore plus, à quoi attribue-t-on la hausse de touristes? On m’a répondu que c’est grâce au dollar américain qui se trouvait à un taux avantageux. Donc c’était grâce à l’économie mondiale, ça n’avait rien à voir avec un budget plus élevé. Nous voulons un bon rendement sur l’argent que nous allons investir.»