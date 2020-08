Kevin Vickers veut 10 000 immigrants par année

De passage à Miramichi samedi, le chef libéral Kevin Vickers, a promis de chercher à amener plus de gens à vivre au Nouveau-Brunswick.

Dans un communiqué, M. Vickers a souligné que son parti visait à augmenter la population de 10 000 personnes par année, pour un total de 100 000 nouveaux Néo-Brunswickois d’ici 2030, en soulignant que la province est «un lieu de travail et de vie sûr et abordable».

Il a déclaré avoir l’intention de travailler avec le fédéral «pour augmenter le nombre d’immigrants et renforcer l’économie du Nouveau-Brunswick».

«La croissance économique de notre province est étroitement liée à la croissance de notre population, a soutenu M. Vickers. Augmenter le nombre de personnes qui travaillent et vivent dans notre province augmentera le nombre de personnes qui visitent nos entreprises locales et augmentera les revenus fiscaux qui soutiennent nos systèmes d’éducation et de santé».

Kevin Vickers a souligné le fait que le N.-B. est la seule province bilingue et que la francophonie mondiale peut représenter un groupe important à courtiser pour l’immigration. Il ne précise toutefois pas quelle serait la proportion d’immigrants francophones parmi les 10 000 nouveaux arrivants par an.

Le chef PC, Blaine Higgs, avait lui aussi proposé d’attirer autant d’immigrants par an lors d’un discours en janvier. Il espérait ainsi augmenter la population du Nouveau-Brunswick à un million d’ici 2040. Selon Statistique Canada, la population du Nouveau-Brunswick était de 747 101 en 2016.

Le chef du Parti vert, David Coon, était également à Miramichi samedi, où il a promis que l’établissement d’une relation d’égal à égal avec les Premières Nations sera une priorité.

Il s’est engagé à lancer immédiatement une enquête sur le racisme systémique dans le système judiciaire de la province. Les Premières Nations seront des partenaires dans la gestion des forêts de la Couronne, a garanti M. Coon.

«Nous reconnaissons maintenant publiquement que les peuples autochtones du Nouveau-Brunswick n’ont jamais cédé leurs terres et il est temps de traduire cette réalité en actions concrètes», s’est-il avancé.

Les Verts soutiendront aussi la formation de professeurs de langue autochtone et de programmes d’immersion des étudiants autochtones pour les langues Wabanaki.

Pendant ce temps, le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, menait campagne à St. Stephen, dans le sud-ouest de la province. Il prévoyait rencontrer les membres du parti et de faire du porte-à-porte pour parler aux électeurs.