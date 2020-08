Rentrée scolaire «normale»: une manifestation qui pourrait faire des petits

Un peu plus de 200 personnes ont manifesté pacifiquement samedi à Saint-Léonard en réclamant le retrait des mesures sanitaires imposées dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire qu’ils souhaitent voir «normale». - Gracieuseté

Un peu plus de 200 personnes ont manifesté pacifiquement, samedi après-midi, à Saint-Léonard, en réclamant le retrait des mesures sanitaires imposées dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire.

Ces mesures, qui imposent entre autres le port du masque en dehors des salles de classe et la distanciation physique, sont jugées excessives par les manifestants réunis au sein du mouvement «École à la normale».

Créée il y a moins de deux semaines, la page Facebook du groupe compte déjà plus de 2100 membres.

Bravant la pluie, les manifestants se sont d’abord réunis à l’école Grande-Rivière, avant d’entamer leur marche dans les rues de la municipalité centenaire du Bas-Madawaska.

«Nous ne voulons pas voir les enfants retourner à l’école avec des masques… Il n’y a presque pas de cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, l’état d’urgence n’a pas sa raison d’être dans la province, surtout dans nos écoles», estime Gaétanne Bérubé, l’organisatrice de la manifestation tenue samedi à Saint-Léonard.

La résidente de Saint-Quentin dit craindre une vague de tests de dépistage de la COVID-19 qui seraient imposés par les autorités de la Santé publique au personnel scolaire et aux élèves des écoles de la province.

«Je ne suis pas d’accord avec le fait que la Santé publique prenne le contrôle de nos écoles. Dans de telles circonstances, c’est même hors de question que mon fils de 15 ans aille à l’école», a martelé la mère de famille tout en indiquant que plusieurs autres parents d’élèves allaient imiter son geste drastique.

Les organisateurs de la manifestation ont déploré le manque de participation à l’événement des différents candidats qui se font la lutte dans les circonscriptions électorales du Nord-Ouest de la province.

À peine deux candidats provenant de la circonscription Victoria-La-Vallée étaient mêlés à la foule présente, soit le libéral Chuck Chiasson et le représentant du Parti vert, Nathanaël Denis Lavoie.

«C’était décevant de voir si peu d’intérêt et de présences des candidats à l’élection, ne serait-ce que pour venir entendre quelles sont les inquiétudes des parents», a déploré Gaétanne Bérubé au lendemain de la manifestation.

Un survol des réseaux sociaux permet de constater que des manifestations semblables pourraient se dérouler très prochainement à travers la province.

Un tel intérêt est notable chez des parents de la Péninsule acadienne et des régions d’Edmundston et de Fredericton.

«Au-delà des médias sociaux, il faut que les parents et les gens qui ont les enfants à coeur se lèvent du salon et fassent savoir qu’ils désirent une rentrée normale à l’école. Ce n’est pas une cause qui va se limiter à une seule marche tenue à Saint-Léonard», a affirmé Gaétanne Bérubé.

«C’est une cause qui me tient à coeur à laquelle je vais consacrer tout mon temps d’ici le jour de l’élection. Peu importe l’endroit au Nouveau-Brunswick où pourrait se dérouler une manifestation, je serai présente!»

La prochaine rentrée scolaire dans les écoles francophones de la province, qui s’annonce peu orthodoxe, s’effectuera à partir du mardi 8 septembre prochain.

Outre le port du masque dans certaines circonstances, cette rentrée sera entre autres marquée par la réduction de la taille des groupes et des places en autobus scolaire en plus d’un enseignement mixte (école-maison) pour les élèves du secondaire et de mesures sanitaires jamais vu.