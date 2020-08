Vieillir jusqu’à mourir de solitude dans un foyer de soins en cette période de la COVID-19. C’est apparemment devenu une réalité en ces temps troubles. Une réalité de plus en plus dénoncée par les familles qui ne peuvent rien faire de plus que d’attendre une finalité. Témoignages.

Normand Thériault, de Caraquet, a dû dire adieu à sa mère dans des conditions difficiles, au début d’août. Il a tenu à partager une partie de cette expérience pour le moins troublante dans une lettre qu’il a envoyée à la médecin hygiéniste en chef du N.-B., Dre Jennifer Russell.

Ce n’est pas la COVID-19 qui a eu raison de sa mère, mais l’isolement, affirme-t-il. Un effet collatéral de cette lutte face à une pandémie, analyse cet entrepreneur. Une lutte efficace, certes, mais dont les dommages sont parfois irréversibles.

«Nous l’avons vu dépérir à la fenêtre au cours des semaines et des mois. Elle nous a souvent dit qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle se sentait en prison. Cesser de se nourrir fut l’une de ses seules options», affirme-t-il.

Rachel Valotaire, de Balmoral, a également demandé au gouvernement d’alléger le protocole de protection dans les foyers de soins. Sa mère fêtera sous peu ses 96 ans à la Villa Renaissance de Dalhousie, mais les visites de la famille sont limitées au minimum selon des règles strictes.

«Ces restrictions nous empêchent de vivre ses derniers moments avec elle. Est-elle condamné à mourir seule? Laissez-nous visiter et embrasser nos parents!

Ils ne sont pas prisonniers! Va-t-on les garder emprisonnés jusqu’à leur mort, ou jusqu’à l’invention d’un vaccin, sans l’amour, l’attention et les caresses de leurs proches? Est-ce la sentence qu’ils méritent? Vous les avez oubliés!», soutient-elle dans sa lettre envoyée à la médecin hygiéniste en chef du N.-B.

En mai, l’ancien arbitre de la LNH Bernard DeGrâce a confié au journal des inquiétudes semblables, avec un père seul, éloigné de son épouse et du reste de sa famille aux Résidences Mgr Chiasson de Shippagan.

«Ça me fait mal au coeur. Mon père (Jean-Camille DeGrâce) est là, dans la résidence, à se morfondre. Ma mère peut seulement le regarder par la fenêtre. Mon père est tellement rendu solitaire qu’il a de la misère à la regarder. Il peut mourir tout seul», a-t-il affirmé.

Ces appels à la compassion se multiplient depuis la mise en place des restrictions de visite dans ces résidences pour personnes âgées à la mi-mars.

Changements trop lents

Il y a bien eu quelques changements dans ces politiques en raison du peu de cas du coronavirus dans la province – la dernière en liste étant la présence maintenant permise de proches aidants désignés, annoncée vendredi -, mais les familles déplorent que ces consignes ne sont pas toujours appliquées de la même manière dans les résidences.

«Je suis triste de voir que vous (la Santé publique) avez établi des normes pour les visites dans les résidences pour personnes âgées, mais que celles-ci n’ont pas été appliquées partout de la même manière. Je ne discuterai aucunement de ce point; chaque personne a sa position facilement défendable. Toutefois, je trouve que les décès ont été provoqués par des décisions prises par des personnes et gérés par d’autres selon leurs valeurs et leurs manières de gérer», pense M. Thériault.

«Quand on demande de l’amélioration aux visites, on nous donne toutes sortes de raisons, comme pas assez d’employés pour la surveillance des visites et de la désinfection, et pas assez d’espace. Mais on refuse les bénévoles. Je n’y vois pas la logique! Si le problème est le manque d’employés, laissez entrer les familles et les bénévoles avec des protocoles simples et faciles à appliquer et à respecter», poursuit Mme Valotaire à l’endroit de Dre Russell.

Suggestions

Tous ces intervenants ont souligné l’excellent travail des employés dans les foyers de soins, «des gens bons et généreux avec les bénéficiaires malgré les défis», a précisé M. Thériault, qui s’est permis quelques suggestions à la responsable de la Santé publique.

Il propose une manière d’accompagner les personnes aidantes à entrer dans les résidences selon les normes de sécurité établies par la Santé publique, l’établissement d’une équipe provinciale mobile pour aider les administrations régionales dans la mise en place de politiques pour pouvoir augmenter le nombre de visites à leurs proches (cette équipe offrirait ses services aux directions de foyers de soins pour compenser le manque de personnel et pour être plus près des personnes aînées), une ouverture des zones en fonction des cas identifiés du coronavirus (si on peut fermer une zone à cause du nombre de cas et de l’entrée du virus, pourquoi ne pas faire de même lorsqu’il n’y a pas de cas et aucun virus?), et trouver des manières pour offrir des activités aux personnes aînées afin qu’elles puissent avoir des périodes d’échanges avec les autres résidents pour contrer le défi de l’isolement.

«Finalement, soyez plus humains et demandez à vos dirigeants d’avoir un peu plus de compassion au lieu de règlements», conclut-il, en étant convaincu que ses doléances seront entendues.

«Ce ne sont pas des meubles!»

Les personnes âgées demeurant dans les foyers de soins sont devenues «invisibles» pendant cette pandémie de la COVID-19. «Ce qu’elles vivent est inhumain! Mourir seul, ça n’a pas de sens. Ce ne sont pas des meubles!», déplore la psychologue clinicienne Anne-Marie Jourdain.

Faire un bilan de cinq mois de confinement au sein de la population vulnérable du Troisième âge n’a rien de simple pour le travailleur social Claude Snow.

Quelque part, il estime que le gouvernement et les autorités sanitaires, en voulant bien faire, se sont perdus dans la rigidité politique au détriment de l’émotion pratique et sociale.

Ils ne cachent d’ailleurs pas leurs inquiétudes face aux répercussions de l’isolement chez les personnes aînées dans les foyers de soins.

«On sous-estime les conséquences du confinement. Oui, il y a eu des bons côtés, mais il y a eu aussi des aspects négatifs. La coupure a été brutale et les personnes âgées vivant dans des foyers de soins se sont senties abandonnées. La socialisation n’a pas été prise en ligne de compte parce que les décideurs étaient obsédés à enrayer une pandémie. Je crois que nous subirons des effets à retardement, car c’est comme ça que les gens réagissent», réfléchit-il.

Mme Jourdain s’attend d’ailleurs à noter une hausse des symptômes du stress post-traumatique chez ces aînés à qui on a enlevé deux besoins essentiels: la famille et les ressources en la personne des proches aidants désignés.

«Je vois déjà des gens déprimés, anxieux, qui ont arrêté de manger et qui se laissent aller. Au début, on a accepté des actions massives parce qu’il y avait une panique quand on voyait ce qui se déroulait en Italie, où c’était la pagaille. La COVID-19 ne s’est peut-être pas présentée chez nous en raison de ces mesures importantes, mais elles se sont poursuivies même si nous n’avions aucun cas. On ne peut pas garder ces gens éternellement en confinement», pense-t-elle.

Un sentiment d’impuissance

Un récent sondage national commandé par la Croix-Rouge a mis en lumière la vulnérabilité aggravée des aînés pendant cette crise sanitaire. Près d’une personne sur trois a affirmé qu’elle n’avaient personne sur qui compter depuis la mi-mars et qu’elle ne pouvaient pas obtenir d’aide immédiate en cas de besoin.

Selon Mme Jourdain et M. Snow, il s’agit d’un signe fort d’impuissance face à la détresse de ces personnes privées de leurs proches et des bénévoles, sans oublier que ça démontre aussi le résultat d’une surcharge de travail des employés depuis le début de la pandémie.

«On a pensé à la santé physique, mais on a ignoré la santé mentale», estime la psychologue.

Les deux intervenants s’entendent pour dire que la présente crise a mis à l’avant-scène les problèmes de traitement des aînés, qu’ils soient en établissement ou à la maison. Cependant, ils sont étonnés de constater à quel point les partis politiques semblent ignorer la problématique alors que la province se retrouve en pleine campagne électorale.

Également, il sera essentiel de faire un bilan de tout cela, lorsqu’un semblant de normalité sera retrouvé, précise M. Snow.

«Ça va prendre un meilleur plan d’intervention quand nous aurons une autre vague. Pour cette fois-ci, on peut excuser les autorités, car c’était la première fois. Ce sera peut-être possible de rattraper le temps perdu, mais pour certaines personnes, le mal est déjà fait», observe le travailleur social.