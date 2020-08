L’AFMNB réclame la pleine municipalisation de la province d’ici 2025

Michel Soucy, le président de l’AFMNB, a soumis la liste de priorités de l’organisme aux formations politiques présentes dans la course électorale. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

À mi-parcours dans l’actuelle campagne électorale provinciale, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) interpelle les différents partis politiques afin que ceux-ci soient à l’écoute des préoccupations des membres de l’organisme qui représente 50 municipalités de la province.

En conférence de presse tenue lundi à Petit-Rocher, l’AFMNB a révélé le contenu de sa liste soumise aux différentes formations politiques en prévision du scrutin du 14 septembre prochain.

Le président de l’organisme et maire d’Atholville, Michel Soucy, a fait connaître les priorités de l’AFMNB et de ses membres qui s’articulent autour de quatre grands axes.

La réforme municipale, le redressement des finances des municipalités, le développement des régions et le respect de la Loi sur les langues officielles constituent des enjeux cruciaux pour la communauté acadienne et francophone aux yeux de l’organisme.

«L’AFMNB demande aux partis de s’engager sur la voie du renforcement de la gouvernance locale dès les premières semaines du mandat du prochain gouvernement et de le faire en appelant à la table les trois associations municipales de la province et des experts de divers secteurs», a affirmé Michel Soucy.

Le président de l’organisme juge primordial d’avoir un échéancier et de réaliser cette réforme de la gouvernance locale, incluant la pleine municipalisation du territoire, d’ici décembre 2025.

«La fiscalité municipale doit être revue en profondeur afin d’appuyer les changements à la gouvernance locale et d’éviter des décisions qui semblent être des traitements de faveur pour certaines municipalités ou régions au détriment des autres», a ajouté le maire d’Atholville.

L’AFMNB enjoint les partis à rétablir -voire à bonifier – les programmes visant à contrer les disparités régionales que sont les Fonds du Nord et de la Miramichi.

«Ces disparités sont flagrantes. La décision d’abolir ces fonds a été une erreur et elle doit être corrigée rapidement», juge Michel Soucy.

Pour plusieurs, le développement des régions rurales passe par la création d’un ministère des Affaires rurales.

«Un tel ministère créerait un équilibre au niveau du gouvernement. On ne sent pas pour l’instant qu’il y a des gens qui défendent les régions rurales, qui constituent pourtant 50% de la population de la province », a souligné Yvon Godin, le maire du Village de Bertrand et représentant de la Péninsule acadienne au sein de l’AFMNB.

«Arrêtons de voir notre ruralité comme un handicap et mettons-là plutôt à profit», a pour sa part indiqué le maire du Village d’Atholville.

L’AFMNB a également profité de sa tribune pour réclamer un engagement ferme des partis à mettre en œuvre des programmes d’infrastructure, tout en mettant en lumière l’aide financière du gouvernement fédéral qui est disponible pour de tels projets visant à remplacer des infrastructures vieillissantes.

«On sait que l’argent est là… On demande au gouvernement d’être un partenaire, les municipalités sont prêtes à investir et connaissent leur situation et les besoins en infrastructures», a indiqué Michel Soucy.

L’AFMNB est également d’avis que les langues officielles ont trop souvent été ignorées ces dernières années par les différents gouvernements et qu’un processus de révision de la Loi sur les langues officielles s’impose dès l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement.

«J’espère que les partis vont prendre la peine de répondre à ces demandes qui viennent d’être soulevées. Si l’on prend en exemple la dualité linguistique en immigration au Nouveau-Brunswick, c’est un enjeu important pour lequel aucun parti n’a voulu s’engager au cours des dernières années. C’est quand même notre avenir qui est en jeu…», a mentionné de son côté Luc Desjardins, le maire de Petit-Rocher.