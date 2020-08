Pokeshaw: la construction d’éoliennes reportée d’une année

L’entreprise Potentia Renwables a entamé en mars les travaux de défrichage de bois sur le chemin Ridge, entre Pokeshaw et Saint-Léolin. - Acadie Nouvelle: David Caron

La construction d’éoliennes à Pokeshaw a été reportée à au moins 2021. Encore une fois, les conséquences de la pandémie de la COVID-19 seraient en cause.

Ce projet, contrairement à celui d’Anse-Bleue, a eu l’aval de la population de Pokeshaw et de Black Rock, près de Grande-Anse. L’entreprise Potentia Renewables, basé à Toronto, devait commencer la construction d’un parc éolien de 20 MW ce printemps.

L’entreprise a entamé en mars les travaux de défrichage de bois sur le chemin Ridge, situé entre Pokeshaw et Grande-Anse, indique Kevin Whelton, président du DSL de Pokeshaw, mais pour différentes raisons liées à la COVID-19, le chantier a été mis en suspens.

«Potentia Renewables nous dit qu’ils sont encore en train de négocier avec Énergie NB. Ils ne vont pas installer les éoliennes cette année, d’après ce qu’on entend, ils espèrent les installer l’an prochain si tout va bien», ajoute M. Whelton.

L’Acadie Nouvelle a tenté de contacter Potentia Renewables, mais sans succès.

Selon Sheila Lagacé, porte-parole chez Énergie NB, ce projet fait partie du Programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle, dont l’une des composantes est d’acheter de l’énergie renouvelable auprès d’entités locales.

La société de la Couronne a signé un accord d’achat d’énergie avec Potentia Renewables en septembre 2019.

«Cela veut dire que lorsque le parc sera construit et prêt à produire de l’énergie, Énergie NB va acheter cette énergie propre et la distribuer sur son réseau pour nos clients», explique-t-elle.

Une soixantaine de personnes de Pokeshaw, de Black Rock et des communautés environnantes ont participé plus tôt cet hiver à une rencontre publique avec des représentants de l’entreprise Potentia Renewables et de la firme McCallum Environmental, responsable de l’étude d’impact environnemental.

Le projet prévoit la construction de cinq tours de 4 MW et d’une hauteur de 175 mètres de la base au bout de la pale à proximité du chemin Ridge. La résidence la plus proche sera située à environ 1,4 kilomètre des éoliennes.

La durée de vie du projet, développé en partenariat avec le Conseil récréatif de Pokeshaw et de Black Rock, est de 30 ans. La communauté touchera à des redevances de 75 000$ par année.

Au bout de 30 ans, l’entreprise s’engage à restaurer les terrains et à retirer les éoliennes du site. Potentia promet de créer plusieurs emplois durant la phase de construction. Quelques emplois permanents seront créés par la suite.