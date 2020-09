Sports interscolaires: les jeunes athlètes impatients de jouer

Amy Desroches, joueuse de hockey à l’école Cité des Jeunes A.-M. Sormany, à Edmundston. - Photo: DigiPhoto Sports

Jouer sans contact, jouer sans spectateurs, jouer sans savoir ce que l’avenir réserve, mais jouer à tout prix. Les jeunes athlètes avec lesquels nous avons discuté, la semaine dernière, sont impatients de retourner au jeu… peu importe les restrictions qui viennent avec.

Plus tôt cette semaine, l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB) faisait volte-face et donnait le feu vert à plusieurs sports parascolaires dès le 14 septembre.

Évidemment, la saison 2020 s’annonce toutefois bien différente.

Non seulement les joueurs devront-ils s’adapter à des gradins presque ou totalement vides, dépendamment si la compétition a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur de l’école, mais devront aussi apprendre à se passer des poignés de main ou des fameux «high five» qui sont si courants dans la plupart des sports.

Maintenant que le covoiturage est déconseillé, plusieurs d’entre eux devront aussi faire une croix sur les voyages en autobus.

Les équipes devront privilégier les matchs contre les équipes de leur zone afin de limiter les contacts entre les régions. Des règles d’hygiène strictes, comme le lavage des mains et de l’équipement, seront aussi imposées.

Plusieurs détails restent à être dévoilés. L’ASINB devrait toutefois publier bientôt un plan de retour au jeu pour chaque discipline.

«Mieux que rien»

Si ces restrictions semblent «lourdes» pour certains, elles ne sont que des détails pour les étudiants avec lesquels nous avons discuté.

«Toute l’équipe était super contente d’apprendre la nouvelle et on est très excités de commencer l’entraînement en septembre», a témoigné Amy Desroches, joueuse de hockey à l’école Cité des Jeunes A.-M. Sormany, à Edmundston.

L’assistante capitaine avait déjà parlé au journal plus tôt en juillet, alors que la tenue d’activités sportives était incertaine.

Elle fait partie des nombreux jeunes qui ont protesté et signé une pétition pour assurer le retour au jeu cet automne.

Aujourd’hui, la joueuse se montre optimiste face à la saison 2020-2021.

Si l’ASINB n’a pas encore approuvé la tenue des matchs de hockey et de basketball, elle est certaaine que celle-ci le fera bientôt.

«C’est certain que les restrictions vont nous affecter», a-t-elle repris.

«Nous avons l’habitude d’avoir plusieurs spectateurs qui nous encouragent lors des parties donc ça va faire très bizarre. Pour ce qui est du covoiturage, ça sera difficile de s’y faire parce que nous sommes tellement accoutumés à voyager ensemble. Malgré tout, nous pouvons jouer au hockey donc le reste me dérange moindrement.»

Thomas Desrosiers et Olivier Dufresne, deux joueurs de basketball à l’École Secondaire Népisiguit (ÉSN) de Bathurst, partagent les mêmes sentiments qu’Amy, c’est-à-dire la joie et le soulagement.

«En tant qu’étudiant-athlète, les sports parascolaires sont une énorme partie de mon quotidien et simplement le fait de savoir que je ne perdrai pas une année me procure une joie énorme», a confié Olivier.

«Aussi, je suis content de savoir que tous les efforts fournis par mes coéquipiers et moi pendant l’été vont servir à quelque chose. (…) Ça me motive à retourner à l’école et affronter cette nouvelle année.»

Son coéquipier s’apprête lui aussi à amorcer en septembre sa dernière année au secondaire.

Il affirme que les restrictions importent peu à ses yeux, pourvu qu’il puisse pratiquer le sport qu’il aime.

«(…) Le plus important pour moi c’est de jouer. Ça ne me dérange pas où nous jouons ou combien de personnes viennent voir nos parties.»

Aussi de Bathurst, Noémie Boudreau, une amatrice de volleyball, se prépare bientôt à reprendre son entraînement.

L’élève de 12e année se croise les doigts que la province demeurera dans la phase jaune. Il s’agit de la condition requise pour reprendre activités interscolaires.

«J’étais super excitée d’apprendre qu’il y aurait des sports à l’automne, mais tout peut changer et surtout dans des circonstances comme celles-ci. Je garde donc en tête que notre saison peut être annulée n’importe quand.»

Pour l’instant, les sports «d’hiver» et de «printemps» comme le volleyball, la lutte et le rugby sont toujours suspendus par l’ASINB, mais leur cas devrait être réévalué plus tard.

«Juste le fait de pouvoir pratiquer, c’est déjà quelque chose qu’on ne pensait pas pouvoir faire(…) C’est sûr que ça ne sera pas pareil, il va falloir s’adapter, mais c’est mieux que rien!»

Enfin, du côté de l’école Odyssée, à Moncton, Alexandre Athens Léger reprend les mêmes mots pour décrire la saison de football, dont les parties sont prévues de reprendre le 22 septembre.

«Je trouve que c’est mieux que rien. J’espère que ce sera amusant.»

Les amateurs de football devront se contenter cette année d’une version sans contact, c’est-à-dire le flag-football.

Alexandre ne cache pas sa déception, mais préfère rester positif.

Comme plusieurs autres, il est impatient de voir les efforts qu’il a consacrés pendant l’été porter fruit.

Des entraîneurs optimistes

Guillaume Bouchard envisage de prendre sous son aile Noémie et ses coéquipières pour une deuxième saison consécutive, cette année.

«Je trouve que c’est une très bonne décision», a témoigné le jeune homme.

«Selon moi, si toutes les restrictions sont respectées pour limiter les risques de propagation du virus, je ne vois aucun souci à l’idée de rétablir les sports directement.»

Ce dernier rappelle que plusieurs jeunes ont dû boucler abruptement leur saison au mois de mars quand la COVID-19 est arrivée au Nouveau-Brunswick.

Le retour au gymnase après près de six mois de pause sera donc très bénéfique, selon lui.

«C’est certain que l’ambiance dans les gymnases et autour des terrains extérieurs ne sera pas la même avec peu ou aucun spectateur (…)», a-t-il continué.

«Il faut toutefois être conscient que ces restrictions font en quelque sorte partie des nouvelles “normes” de la société et qu’elles peuvent être présentes assez longtemps. Je crois que tous les athlètes qui veulent participer aux sports devront s’y conformer et selon moi, c’est préférable d’avoir quelques restrictions que ne pas avoir de sports du tout.»

L’entraîneuse de soccer féminin, Amélie Godin, appréhende elle aussi la reprise des pratiques et des matchs de façon positive.

«Honnêtement, c’est super pour le social et le moral des jeunes (…)», a souligné celle qui accompagne les joueuses séniores de l’ÉSN.

Les plus gros ajustements pour son équipe seront, selon elle, le nombre limité de spectateurs et les contacts réduits, surtout lors d’un but marqué ou de la victoire d’un match.

«Il faudra rester alerte à la distanciation physique (…), mais je suis sûre qu’on sera bien informés et que les jeunes sauront la respecter. On a tous hâte de remettre les pieds sur le terrain et de voir ce que la saison va nous réserver.»

Encore plusieurs points d’interrogation

La partie n’est pas encore gagnée, selon Jason Marmen, entraîneur de hockey féminin à Edmundston.

Avant de célébrer le rétablissement des sports scolaires, ce dernier attend un plan noir sur blanc qui détaillera les protocoles à suivre.

Pour l’instant, il considère qu’il y a toujours trop de points d’interrogation.

«Le problème, c’est qu’il y a encore trop de peut-être, et de ouï-dire. On n’a rien à travailler avec.»

Comment préparer des entraînements face à toutes ces incertitudes?

M. Marmen affirme que cette tâche est impossible.

Même faire la location d’une glace est un casse-tête dans ce cas-ci.

«Moi j’ai dit à mes filles, “regardez, il n’y a pas de hockey tout de suite”. Tant et aussi longtemps qu’on ne me dira pas ce que je peux et ne peut pas faire, je suis bloqué.»

Ayant visité plusieurs camps d’entraînement à travers la province cet été, l’entraîneur a aussi noté plusieurs incohérences.

«Tantôt les joueurs ont accès aux chambres, tantôt non. Tantôt ils doivent porter des masques pour entrer dans l’aréna, tantôt non (…) Il n’y a tellement pas d’organisation. Tout le monde se lance la balle, mais personne ne semble vouloir mettre le pied par terre et prendre des décisions.»

M. Marmen est d’avis qu’un comité de représentants sportifs devrait être mis sur pied pour aider l’ASINB à prendre des décisions éclairées.