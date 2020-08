Tracadie-Sheila: l’entretien des routes des anciens DSL au coeur de la campagne

La course électorale dans la circonscription de Tracadie-Sheila risque d’être l’une des plus intéressantes du nord de la province. Au cœur des enjeux se trouvent plus de 270 kilomètres de route.

Trois candidats convoitent la circonscription. D’un côté, le libéral Keith Chiasson espère conserver son siège remporté en 2018 avec 49% des voix. De l’autre côté se trouve Diane Carey, du Parti progressiste-conservateur, qui mise sur une longue expérience en affaires pour régler des dossiers prioritaires pour la région. Entre les deux se trouve Chris LeBlanc, candidat du Parti vert, qui espère jouer les troubles-fêtes.

Même si Keith Chiasson est le député sortant, Diane Carey bénéficie notamment du soutien du maire Denis Losier. Mais pour Denis Losier, ce n’est pas nécessairement une question de parti politique, mais de choisir la «bonne personne» en mesure de travailler sur des dossiers prioritaires, dont celui du transfert de près de 270 kilomètres de routes à la Municipalité régionale de Tracadie, dont les limites correspondent à peu près à celles de la circonscription de Tracadie-Sheila.

«On veut des engagements fermes et significatifs, et pour le moment, un seul parti politique est venu me rencontrer et me laisse espérer qu’on arrivera à des solutions qui permettrait à la municipalité d’être viable à long terme», dit le maire Losier.

Diane Carey est aussi une amie de longue date avec qui le maire Losier a collaboré à maintes reprises, y compris lors de sa propre campagne à la mairie en 2016.

Pour Denis Losier, la question des routes doit être au coeur de toute discussion concernant l’avenir de la municipalité.

«Les routes représentent la viabilité de la population. Bien sûr, il y a d’autres défis. On a un système d’égouts qui doit être réparé, il faut trouver de nouvelles sources d’eau potable… Nous avons des infrastructures comme l’aréna et la piscine qui ont près de 50 ans. Comment pourra-t-on gérer les routes en plus de ces infrastructures en fin de vie. C’est inconcevable.»

Plus tôt cet été, la MRT a appris, par le biais d’un court article dans la Gazette royale de la province, que le ministère des Transports et de l’Infrastructure cédait la gestion d’environ 270 km de route dans les anciens DSL à la MRT. Avant le regroupement de 2013, le gouvernement provincial, alors mené par les progressistes-conservateurs, avait promis d’entretenir les routes publiques dans les anciens DSL jusqu’en 2022 et de les remettre en bon état avant de les transférer à la municipalité.

Mais la rumeur courait depuis un certain temps que le gouvernement avait l’intention de céder les routes à la municipalité avant cette date butoir. La MRT a réitéré son refus de prendre la responsabilité de ces routes additionnelles, sous le prétexte qu’elle n’en avait pas les moyens financiers. Une subvention gouvernementale de 4,6 millions $ a notamment été refusée, car les élus ont jugé que ce montant était largement insuffisant par rapport aux besoins. Une étude réalisée par une firme d’ingénierie en 2016 évaluait les besoins à au moins 25 millions $.

Lors d’une rencontre à la fin juillet, il a été décidé de mettre sur pied un comité composé de représentants de la MRT, du gouvernement provincial ainsi que de l’Association francophone des municipalités du N.-B. pour s’attaquer à cet épineux dossier.

La candidate Diane Carey veut continuer de jouer un rôle de premier plan dans cette affaire.

Selon elle, c’est elle qui a réussi, grâce à un vaste réseau de contacts, à organiser une réunion d’urgence avec le gouvernement provincial.

«Un transfert voudrait dire une augmentation phénoménale des taxes à Tracadie. Ça aurait été un désastre, déjà que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Personne ne veut une augmentation de taxes comme ça. Si on n’est pas au pouvoir le 15 septembre, qui va nous défendre à la table des décisions, pour que ce comité de travail puisse se pencher sur les routes?»

De son côté, Keith Chiasson rappelle que le gouvernement Gallant, au pouvoir de 2014 à 2018, a réalisé plusieurs investissements dans les routes de la MRT.

«Le Parti libéral a respecté la promesse du gouvernement provincial et des sommes considérables ont été investies dans les routes. À ma grande surprise, quand les progressistes-conservateurs sont arrivés au pouvoir, au lieu de continuer d’investir, ils ont simplement transféré les routes sans consultation. C’est chose faite. Le gouvernement Higgs a montré son jeu. Ça fait deux ans qu’il répète qu’il veut donner 4,6 millions $. Il n’y a absolument rien qui laisse croire qu’ils vont soudainement donner 10 millions $ à Tracadie.»

Langues officielles

Le Parti progressiste-conservateur mise gros sur Diane Carey. Blaine Higgs était de passage dans la circonscription ce week-end pour l’appuyer et quatre ministres du gouvernement Higgs ont assisté à son congrès d’investiture en août.

Bien que son parti détienne une avance confortable dans les sondages, la question linguistique pourrait continuer de hanter M. Higgs dans les régions francophones. Dans plusieurs cercles, il a du mal à se débarrasser de sa réputation d’ancien candidat à la direction du CoR, un parti hostile aux droits des francophones.

Keith Chiasson, du Parti libéral, dit constater cette réalité chaque jour sur le terrain.

«On peut dire que le sentiment anti-Higgs est beaucoup plus fort qu’en 2018. À ce moment, il était encore assez inconnu, donc les gens étaient prêts à laisser la chance au coureur. Les gens n’ont pas aimé ses décisions et ils sentent que le Nord est délaissé. La question de la langue revient souvent. C’est souvent l’une des premières choses que les gens me disent. Ils ne se sentent pas respectés en tant que francophones et que Higgs ne donne pas d’importance au fait français.»

Diane Carey réfute cette vision des choses. Elle croit qu’un gouvernement progressiste-conservateur majoritaire sera élu le 14 septembre et elle veut en faire partie pour défendre le fait français.

«Les langues officielles sont enchâssées dans la constitution du parti et nous avons la Loi sur les langues officielles. Il n’y aura pas de recul sur les droits linguistiques. Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie, est venu à mon congrès de nomination. Il a dit fort et clair qu’il n’y en aurait pas. Les libéraux aiment miser sur la peur, ce qui est dommage.»

Virage vert

Chris LeBlanc a été déclaré candidat du Parti vert il y a quelques jours seulement. Il sait que les autres partis ont une longueur d’avance, mais cela ne dérange pas le cinéaste âgé de 49 ans, qui n’a aucunement l’intention de jouer le rôle de simple figurant dans cette campagne.

À ses yeux, le Parti vert a mis le doigt sur un mouvement qui continue de prendre l’ampleur au Nouveau-Brunswick, qui favorise des valeurs comme le respect de l’environnement et l’autosuffisance.

«Il y a un mois, je ne m’imaginais pas être un candidat. Ça m’a été suggéré par un ami et la seconde que ça été dit, je n’ai pas attendu une microseconde. En fin de compte, j’étais un vert sans le savoir. Je suis un vert et c’est le message que je veux transmettre aux électeurs. Ils sont probablement aussi plus verts qu’ils ne le pensent.»

Des événements comme la crise du verglas en 2017 et la pandémie de la COVID-19 n’ont fait qu’accélérer ce phénomène, constate Chris LeBlanc. Ce printemps, il a lui-même lancé un groupe sur Facebook pour encourager les gens à ramasser des déchets au bord de la route et des cours d’eau.

Chris LeBlanc appuie aussi la proposition de son parti de remplacer l’aide sociale par un revenu de subsistance garanti, au moins deux fois plus généreux.

«Je connais beaucoup de gens qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Je parlais récemment avec quelqu’un qui travaille chez Atlantic Superstore. Même s’il travaille beaucoup d’heures, il a du mal à joindre les deux bouts avec sa paie. Je connais bien des gens sur l’aide sociale et qui survive avec des maigres prestations.»

Au cours des dix dernières années, les électeurs de Tracadie-Sheila se sont montrés ouverts à appuyer des tiers partis. En 2010, Roger Duguay, alors chef du NPD, a terminé en deuxième position avec 32% des voix. En 2018, Francis Duguay, candidat du NPD, a terminé la soirée en troisième place avec 14% des voix. Lorsqu’on combine ses résultats avec ceux de Nancy Benoît, du Parti vert et Stéphane Richardson, un indépendant, ils ont obtenu seulement 243 votes de moins que Claude Landry du Parti progressiste-conservateur.

«On sait déjà ce que les deux partis ont à offrir. Ce que j’offre, c’est un vent de fraîcheur. Les citoyens ont vu ce que les gouvernements précédents ont offert à Tracadie et je pense qu’ils sont prêts à entendre de nouvelles idées pour effectuer un virage.»

Tracadie-Sheila (circonscription)

Les limites de la circonscription correspondent à peu près à celles de la Municipalité régionale de Tracadie. Le secteur de Pont-Landry et une partie de Sainte-Rose se trouvent toutefois dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore. L’autre partie de Sainte-Rose et Six Roads se trouvent dans Shippagan-Lamèque-Miscou.

Nombre d’électeurs – 11,967 (2018)

Députés depuis 2003 – Elvy Robichaud (PPC) 2003-2006; Claude Landry (PPC) 2006-2014; Serge Rousselle (PL) 2014-2018; Keith Chiasson (PL) député sortant élu en 2018