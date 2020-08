Un jardin communautaire florissant au Faubourg du Mascaret

Un projet de jardin communautaire intergénérationnel a eu du succès cette année, malgré l’absence d’étudiants et un été très sec.

Le jardin communautaire situé près du Faubourg du Mascaret se veut intergénérationnel. Les étudiants du campus de l’Université de Moncton ainsi que les résidents de la maison de retraite peuvent ainsi y faire pousser des légumes.

Mais pendant la pandémie, les étudiants du campus voisin en sont absents. Plusieurs aînés en ont profité pour pousser leur récolte au maximum, et ce, malgré une sécheresse estivale.

C’est le cas de Colette Landry Martin, qui a semé de l’ail et des carottes dans son sillon de terre.

«Avec le travail et l’expérience de l’an dernier, on a eu une belle charge de terre et d’engrais, et notre jardin pousse beaucoup mieux cette année que l’an dernier, et la récolte est merveilleuse jusqu’à présent», dit-elle.

Maurice Rainville, un professeur à la retraite, y fait pousser des fines herbes pour cuisiner.

«J’ai des bonnes touffes de basilic, d’origan et de persil», dit le résident.

Le tout résulte du projet Pivot santé pour aînés, un partenariat de l’Université de Moncton et de la maison de retraite.

Des étudiants et des professeurs de travail social de l’université ont participé à la création du jardin l’an dernier.

Danielle Thériault, gestionnaire du projet, affirme que les aînés n’ont pas hésité à s’activer dans le jardin pendant la pandémie.

«C’est beau de voir que les gens d’ici ont pris cela en charge et ont continué à mettre de la vie dans le jardin», dit-elle.