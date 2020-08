Une femme percutée par un train à Moncton

Une piétonne a été frappée par un train à Moncton, lundi matin, vers 10h.

L’accident est survenu à l’embranchement de la rue Elmwood et du chemin Lewisville.

Selon le sergent Stéphane Paré-Lemire de la GRC de Codiac, la femme a subi des blessures sérieuses, mais sa vie n’est pas en danger.

Elle a été acheminée à l’hôpital en ambulance.

«Les circonstances sont encore sous enquête, mais la femme a été frappée par le train et le train s’est ensuite arrêté», dit le policier.

Un homme était aussi présent sur les lieux, mais n’a pas été heurté, selon le policier.

«On veut éclaircir les circonstances de l’événement. On va rencontrer l’homme, on va rencontrer la femme plus tard quand elle va sortir de ses traitements, et on va aussi attendre la version du CN», dit le sergent.