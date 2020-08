Vol d’outils dans le Nord-Ouest

La GRC sollicite l’aide du public dans le cadre d’une enquête sur un vol avec effraction dans une résidence de Tilley, une communauté située entre Perth-Andover et Grand-Sault.

Entre le 27 août, à 23h et le 28 août, à 7h, un ou des suspects sont entrés dans le garage et l’abri d’auto d’une résidence de la route 105 et ont volé une machine à souder de marque Lincoln, un compresseur d’air Mastercraft, une cloueuse à charpente Mastercraft, deux cliquets pneumatiques Mastercraft, une meuleuse Mastercraft et une perceuse Dewalt.

Quiconque a été témoin d’activités suspectes dans le secteur ou a de l’information sur ce vol est prié de communiquer avec la GRC au 357-4300 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.