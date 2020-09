Élections: le maire de Tracadie défend son appui à la candidate conservatrice

Les élections polarisent toujours la population. À Tracadie, le maire Denis Losier s’exprime très énergiquement en faveur d’une candidate en particulier, ce qui ne fait pas l’affaire de tous.

Depuis le début de la campagne, Denis Losier appuie assez ouvertement la campagne de Diane Carey, candidate du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription de Tracadie-Sheila et une amie de longue date. Ce soutien lui a attiré les foudres, particulièrement après avoir partagé une photo de lui-même en compagnie de la candidate et de Blaine Higgs, chef des progressistes-conservateurs.

«Pendant trois ans, j’ai partagé des photos de moi-même avec des représentants libéraux, on ne m’a jamais critiqué. Là, je partage quelques photos avec le Parti progressiste-conservateur et on veut me crucifier», déplore-t-il.

Denis Losier justifie son soutien en affirmant que les progressistes-conservateurs ont les premiers à démontrer un intérêt prononcé pour les enjeux majeurs de la Municipalité régionale de Tracadie, dont le dossier de transfert de plus de 270 kilomètres d’anciennes routes provinciales à la municipalité. Cette semaine, une rencontre a aussi eu lieu avec Chris LeBlanc, candidat du Parti vert.

«Je ne peux pas vraiment parler de Blaine Higgs, car je ne le connais pas beaucoup, mais je peux vous garantir que je ne connais pas Kevin Vickers. Il est venu à Tracadie à quelques reprises et je peux vous dire qu’il n’a jamais pris le temps de rencontrer le maire pour demander ses priorités et partager sa vision pour l’avenir de la ville. Un chef a pris la peine de le faire. Qu’il soit anglophone ou francophone, s’il est prêt à m’aider, faut-il le rejeter du revers de la main?»

Avant le regroupement de 2013 entre l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila et les DSL environnants, le gouvernement provincial se donnait huit ans pour remettre à niveau les anciennes routes provinciales avant de les transférer à la nouvelle entité.

De 2014 à 2018, les libéraux de Brian Gallant ont investi dans le réseau routier de la MRT et les progressistes-conservateurs ont tenté de transférer la gestion des routes avant la date butoir prévue en 2022.

La situation a même poussé le maire Losier à demander la mise sous tutelle de la municipalité, mais cet important différend semble avoir mené au dialogue. À la fin juillet, il a été proposé de mettre sur pied un comité composé de représentants gouvernementaux, municipaux et de l’Association francophone des municipalités du NB qui aurait pour mandat de régler cet épineux dossier. En raison des élections, on attend toujours la réponse officielle du gouvernement provincial.

«Ce qui me tracasse ce sont les routes et les routes privées. C’est beau de dire qu’il y a eu une entente en 2013, aujourd’hui, on réalise qu’il y a des lacunes. Ces lacunes ont clairement été identifiées au cours des dernières années. On ne semblait pas prendre au sérieux le fait qu’on allait bientôt se trouver avec près de 300 km de routes à entretenir, si on comprend les chemins privés, sur un territoire de 510 km carrés. Il n’y a pas une municipalité dans la province avec autant de kilomètres de routes à entretenir sur une aussi grande superficie avec un budget annuel aussi maigre (environ 12 millions $ en 2020).»

Le maire Losier ne regrette pas d’avoir mis de l’avant ses opinions sur la place publique.

«J’ai clairement indiqué que je ne suis ni un bleu, ni un rouge, ni un vert. Je ne me suis jamais présenté pour aucun parti. J’ai juste clairement dit ce que je pensais. Je n’ai pas à être hypocrite. Le prochain gouvernement, peu importe la couleur, a la possibilité de régler la situation des routes à Tracadie et c’est dont j’ai besoin pour assurer que le conseil n’aura pas à augmenter les taxes de façon massive pour être viable à long terme.»

Chiasson: Ma ligne est toujours ouverte

Keith Chiasson, député sortant et candidat du Parti libéral, défend le bilan de son parti. Il rappelle que les libéraux ont investi dans la réparation de plusieurs routes de la MRT entre 2014 et 2018. Par ailleurs, quelques mois après son élection en 2018, il a rencontré tous les membres du conseil municipal pour connaître leurs priorités.

Depuis ce temps, il s’est toujours tenu au courant des dossiers prioritaires de la municipalité, dit-il.

«Au cours des deux dernières années, j’ai souvent parlé avec le maire. J’ai bonne confiance d’être à jour sur les dossiers, mais ma ligne de communication est toujours ouverte. Si le maire et le conseil veulent une rencontre, je suis ouvert à y aller.»

Rien d’illégal

Même si les opinions politiques d’un élu municipal puissent en froisser certains, rien ne l’empêche de prendre position, indique Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Au point de vue légalité, rien ne l’empêche. Les élus municipaux sont aussi des politiciens et ils peuvent avoir des allégeances.»

Plusieurs municipalités de la province ont adopté des codes d’éthique pour encadrer les activités du maire et des conseillers. C’est donc à chaque municipalité de déterminer si un élu ne respecte pas les règlements adoptés.