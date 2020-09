Foyers de soins: les verts souhaitent que le gouvernement en fasse davantage

Le Parti vert est d’avis que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’inaction des derniers gouvernements dans la gestion des soins aux personnes âgées.

En pleine activité partisane à Robertville dans sa circonscription de Restigouche-Chaleur, la candidate Marie Larivière a affirmé vouloir prioriser le droit de vivre dans la dignité dans les foyers de soins à la fois pour les résidents et pour les personnes aidantes.

«Ça prend un vouloir politique, il faut subventionner adéquatement les foyers de soins et mieux outiller les proches aidants. On entend des témoignages à briser le coeur à travers la province de personnes qui ont perdu des proches sans pouvoir leur dire au revoir.»

Le Parti vert estime que de meilleurs salaires aux employés et une augmentation du nombre d’heures de soins prodigués aux bénéficiaires sont nécessaires dans les foyers de soins de la province.

«Il faut aussi valoriser la profession et favoriser le recrutement et la rétention des employés, c’est une question de dignité pour ceux qui ont bâti nos communautés et qui se trouvent maintenant dans nos foyers de soins», a quant à lui affirmé Kevin Arseneau, candidat dans Kent-Nord et lieutenant francophone du Parti vert.

«Tout ce qui manque, c’est ce cinq minutes où le préposé pourrait jaser avec le résident du foyer de soins, c’est tout ce qu’il souhaite après avoir reçu les soins.»