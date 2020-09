Institut de Memramcook: la municipalité s’oppose à la vente et veut y installer une école privée

La municipalité de Memramcook demande le droit de refuser une offre de vente de l’institut de Memramcook. Selon le maire Michel Gaudet, le conseil veut plutôt y installer une école privée bilingue.

Le maire de Memramcook, Michel Gaudet, est inquiet de la vente possible de l’institut de Memramcook.

Il dit qu’il a contacté le bureau du premier ministre et le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour en savoir plus sur cette vente, mais sans succès.

La municipalité a d’autres plans pour l’établissement patrimonial.

Le maire a révélé mardi matin, en grande pompe, que la municipalité étudie depuis un an et demi la possibilité d’y installer une école privée bilingue.

Il affirme que le conseil municipal demande au gouvernement provincial le droit de préemption sur la vente de l’institut de Memramcook. Si elle a gain de cause, la municipalité aurait le droit d’acheter l’institut au même prix qu’une entreprise privée si une offre se présente.