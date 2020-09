J.D. Irving et Forêt NB auraient enfreint la loi électorale

Une entreprise de l’empire Irving et un groupe de pression représentant l’industrie forestière auraient enfreint une loi électorale, selon la directrice générale des élections.

La forestière J.D. Irving et l’organisme Forêt NB ont fait paraître récemment dans certains journaux anglophones un message en faveur de l’utilisation de l’herbicide glyphosate.

Le message intitulé «An Open Letter to All New Brunswick Political Parties» (Lettre ouverte à tous les partis politiques du Nouveau-Brunswick) souligne notamment l’importance du glyphosate pour l’industrie forestière et l’agriculture.

Les deux groupes demandent aux partis politiques de laisser le comité législatif chargé d’étudier la question faire son travail au lieu d’en faire un enjeu électoral.

Lundi, le Parti libéral et le Parti vert ont tous deux promis d’interdire l’épandage du glyphosate sur les terres de la Couronne s’ils forment le prochain gouvernement.

«Un préjugé contre l’utilisation du glyphosate sur les terres publiques est un préjugé contre la plantation d’arbres. Sans glyphosate, jusqu’à 70 % des arbres plantés ne survivraient pas», peut-on lire dans le message qui occupe une page entière dans certains journaux de la chaîne Brunswick News.

Brunswick News est aussi la propriété de certains membres de la famille Irving.

Selon la Loi sur le financement de l’activité politique, les groupes qui dépensent plus de 500$ en publicité politique durant les élections doivent s’enregistrer auprès d’Élections NB.

Pourtant, ni J.D. Irving, ni Forêt NB ne figurent au registre en ligne publié par l’agence responsable de superviser les élections.

La directrice générale des élections, Kimberly Poffenroth, a contacté les deux groupes cette semaine pour les informer de leurs obligations en vertu de la loi.

«Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant cette publicité et nous l’avions nous-mêmes identifiée», explique-t-elle.

«J’ai déterminé que c’était une publicité émanant des tiers qui était soumise à la Loi sur le financement de l’activité politique. Je les ai encouragés à s’enregistrer en tant que tiers à cause de cette publicité. Nous attendons de voir s’ils vont le faire.»

Les deux groupes ne s’étaient toujours pas inscrits comme tiers mardi après-midi.

J.D. Irving et Forêt NB n’ont pas souhaité accorder d’entrevue au journal au sujet de leur message sur le glyphosate.

Leurs porte-parole respectifs ont cependant indiqué séparément par courriel qu’ils estiment être en conformité avec la loi puisque leur message n’est pas une publicité, mais une lettre ouverte.

La loi prévoit notamment des exceptions pour «la publication dans un journal ou autre périodique d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres des lecteurs».

Même si le message des deux groupes est intitulé «Lettre ouverte», il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une publicité, selon Kimberly Poffenroth.

«J’ai déterminé que c’était une publicité dans le sens de la loi et pas une lettre du genre qui est exclue dans la loi à mon avis.»

Le message d’une page entière qui ressemble en tout point à une annonce payée a été publié ailleurs que dans les espaces généralement réservés aux chroniques, au courrier des lecteurs et aux lettres ouvertes dans les journaux de Brunswick News.

Mme Poffenroth a aussi déterminé que cette publication a coûté plus de 500$ à ses commanditaires.

Si J.D. Irving et Forêt NB refusent de s’enregistrer en tant que tiers auprès d’Élections NB et qu’ils sont trouvés coupables d’infraction par la suite par un juge, ils pourraient se voir imposer une amende oscillant entre 500$ et 20 500$.

La directrice générale des élections n’entend cependant pas pousser l’affaire plus loin si les deux groupes consentent à respecter la loi, même après coup.

«Notre premier objectif est toujours d’encourager et de faciliter le respect des règles par les acteurs politiques comme les tiers ou les candidats.»

Selon Kim Poffenroth, les mesures entourant les tiers dans la Loi sur le financement de l’activité politique permettent notamment d’assurer davantage de transparence durant les élections puisque les tiers doivent divulguer plusieurs renseignements à leurs sujets.

La loi permet aussi de garantir une certaine équité puisque les dépenses des tiers sont limitées à l’échelle de la province et des circonscriptions.