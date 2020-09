Le Parti vert précise ses intentions quant à un éventuel ministère des Affaires rurales

Le chef du Parti vert, David Coon, a fait campagne mardi dans la région Chaleur avec les candidats Marie Larivière, Pierre Duguay-Boudreau et Kevin Arseneau, le lieutenant francophone du parti. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

De passage mardi dans la région Chaleur, le chef du Parti vert a de nouveau livré un plaidoyer en faveur de la création d’un ministère des Affaires rurales.

En conférence de presse aux Serres Madran qui s’apprêtent à revivre après 10 ans d’inactivités, David Coon a indiqué que sa formation politique souhaite l’ajout d’une composante de développement communautaire à ce nouveau ministère.

La veille à Petit-Rocher, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick avait également réclamé de la part du prochain gouvernement la création d’un ministère des Affaires rurales.

Ce nouveau ministère serait responsable d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de développement des régions.

«Nous devons avoir un plan pour nous remettre des conséquences économiques de la COVID-19. Le développement doit être pensé dans l’optique de l’urgence climatique et des inégalités croissantes. La relance doit être verte et équitable», a affirmé David Coon, lors de son arrêt à Madran, une communauté située à 25 km au nord de Bathurst.

«On parle ici de la mise en oeuvre d’un plan de développement régional créé avec les acteurs des communautés dont les municipalités, les PME et les organismes communautaires», a ajouté Kevin Arseneau, le député sortant de la circonscription de Kent-Nord à l’Assemblée législative et candidat du Parti vert.

La formation politique a également dévoilé sa stratégie relative à l’internet dans les régions du Nouveau-Brunswick, dont l’accès à haute vitesse qui devrait être garanti pour tous les résidents et les entreprises de la province.

«Internet est une infrastructure essentielle aux développements de notre économie et de nos communautés. Le temps des demi-mesures est révolu, il faut passer à l’action», a affirmé David Coon, dont la formation politique serait prête à créer une société de la couronne pour offrir internet dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick.

Le Parti vert a souligné qu’un éventuel ministère des Affaires rurales et du développement communautaire aurait la tâche de veiller au soutien à la production d’énergie renouvelable et à la protection et la mise en valeur des terres agricoles.

Le parti dit également vouloir appuyer des projets de développement des énergies renouvelables des Premières Nations et des communautés, en faisant en sorte que les revenus reviennent à ces mêmes communautés.

«Ce ministère fonctionnera avec une structure et un pouvoir décisionnel décentralisé pour soutenir le développement régional et bénéficiera d’appui financier par l’entremise du fonds du Nord que nous rétablirons avec d’autres fonds spécifiques aux besoins des régions», a précisé le chef des Verts.