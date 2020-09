Miramichi: à la conquête d’un bastion allianciste

Miramichi est l’une des trois circonscriptions remportées par l’Alliance des gens en 2018. Michelle Conroy a d’ailleurs gagné haut la main avec 47% des voix. Comment le chef des libéraux, Kevin Vickers compte apaiser les tensions linguistiques dans cette circonscription en grande majorité anglophone afin d’entrer à l’Assemblée législative?

Il souhaite faire valoir ses valeurs de respect, mais surtout proposer une relance économique dans la région.

La proportion de la population de la cité au chômage était 13,7% en 2016, selon Statistique Canada (alors que ce taux était de 11,2% dans la province).

«Si on peut améliorer l’économie, on aura des postes pour tout le monde et ça éliminera les conflits entre les communautés», croit M. Vickers.

La promotion du bilinguisme à Miramichi ne fait cependant pas partie de ses priorités.

D’ailleurs, s’il s’engage à soutenir l’établissement francophone Carrefour communautaire Beausoleil, il évite d’émettre des propositions concrètes.

L’école du District scolaire francophone Sud veut s’agrandir depuis plusieurs années.

Le plus enthousiaste des candidats pour l’institution est le progressiste-conservateur unilingue anglophone Charles Barry. Le père se réjouit de l’éducation que ses deux filles reçoivent à l’école francophone, mais sans émettre aucune promesse concrète.

«J’adore Carrefour Beausoleil! Le service qu’il offre à mes enfants est absolument extraordinaire, s’exclame-t-il. Il a été bénéfique à cette région, à ma famille, et c’est tellement vital pour les francophones que je soutiendrai ses améliorations.»

Tensions à propos du bilinguisme

La seule candidate qui a placé le bilinguisme dans ses priorités est celle du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick, Eileen Clancy Teslenko.

«Les gens sont si divisés à Miramichi. Cette mentalité doit changer, clame l’ancienne employée d’hôpital. Je suis l’une des personnes qui ont dû quitter le Nouveau-Brunswick parce qu’elles n’étaient pas capables de parler français. Mais je ne blâme pas les francophones. Je blâme le gouvernement de ne pas s’être suffisamment occupé de l’éducation. Nos enfants anglophones et francophones doivent avoir une chance égale d’obtenir un emploi.»

Mme Teslenko propose d’investir dans l’éducation.

Le candidat du Parti vert, Josh Shaddick veut également améliorer l’apprentissage des langues officielles, grâce à des cours gratuits dans les collèges communautaires et les bibliothèques.

«Beaucoup d’habitants de Miramichi échouent à trouver un emploi parce qu’ils ne sont pas bilingues», constate-t-il.

Enjeux de santé

La plus grande priorité de M. Vickers pour la circonscription de Miramichi est la sauvegarde des services de l’hôpital, qu’il croit menacés par le parti progressiste-conservateur. Le gouvernement de Blaine Higgs n’a cependant jamais annoncé de compressions dans cet établissement.

Les autres candidats citent également la santé dans les enjeux qu’ils mettent en avant, mais en se concentrant sur les problèmes de drogues et de santé mentale, dans une circonscription où la consommation de méthamphétamine a explosé.

M. Shaddick du Parti vert promet une ligne téléphonique accessible 24h/24.

M. Barry du Parti progressiste-conservateur rappelle que son parti a l’intention d’augmenter le nombre de cliniques sans rendez-vous et de faciliter l’accès à un psychiatre en visioconférence.

Mme Teslenko du NPD réclame des refuges, des logements abordables, de l’éducation pour les policiers, des programmes de soutiens et des centres de désintoxication.

M. Vickers annonce seulement à ce sujet un plan provincial de lutte contre la drogue, sans donner de précisions ni de budget.

Des infrastructures à améliorer

La seconde priorité du chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick pour Miramichi concerne les ponts Anderson et Centennial, qui sont tous les deux vieillissants.

Le gouvernement Higgs a annoncé en mars le remplacement du premier. Il a en revanche reporté la réfection du tablier du second parce que les propositions à son appel d’offres étaient 40% plus chères que prévu, selon le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Oliver.

«J’aimerais voir ces soumissions, déclare M. Vickers. Et même si le gouvernement dit vrai, le pont Centennial doit être réparé le plus vite possible. C’est une artère vitale pour le nord du Nouveau-Brunswick.»

Tous les autres candidats se prononcent aussi en faveur de l’amélioration de ces infrastructures. M. Barry croit même qu’avec un peu d’investissements dans ses voies de transports, Miramichi pourrait attirer beaucoup d’entrepreneurs.

M. Vickers assure en tout cas qu’il créera 500 emplois bien payés dans la circonscription s’il est élu, grâce aux nouvelles technologies, à l’économie verte, mais surtout à l’industrie nucléaire.

«Les entreprises Sunny Corner à Miramichi et MQM à Tracadie sont bien placées pour construire des parties de petits réacteurs nucléaires», avance-t-il.

Cela suffira-t-il à attirer vers lui les électeurs qui se sentent défavorisés par le bilinguisme?

Sa principale concurrente, la candidate de l’Alliance des gens à sa réélection, Michelle Conroy n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de l’Acadie Nouvelle.

MIRAMICHI (CIRCONSCRIPTION)

Nombre d’électeurs : 10 938

Principaux quartiers : Bellefond, Beaverbrook, Newcastle, Chatham, Chatham Head, Nelson, Bushville, Douglasfield, Taintville, Loggieville et Nowlanville.

GAGNANTS DES ÉLECTIONS PRÉCÉDENTES

2003

Baie du Vin : Michael J. (Tanker) Malley, Parti progressiste-conservateur

Centre : John Winston Foran, Parti libéral

2006

Baie du Vin : Bill Fraser, Parti libéral

Centre : John Winston Foran,

Parti libéral

2010

Baie du Vin : Bill Fraser, Parti libéral

Centre : Robert B. Trevors, Parti progressiste-conservateur

2014

Miramichi : Bill Fraser, Parti libéral

2018

Miramichi: Michelle Conroy, Alliance des gens