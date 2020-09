Programme d’achat d’ordinateurs: la gratuité scolaire «en péril»

Le programme d’aide à l’achat d’ordinateurs proposé par le gouvernement provincial fait l’objet de critiques. Selon deux conseils d’éducations de districts francophones, celui-ci devrait soutenir toutes les familles de manière équitable, soit indépendamment de leur revenu.

Pour la première fois, cette année, les élèves de la 9e à la 12e année devront apporter leurs propres appareils numériques en classes.

C’est dans le but d’effectuer une transition vers un modèle d’apprentissage plus «collaboratif» et plus «flexible» et de soutenir l’apprentissage à domicile que le ministère de l’Éducation en a décidé ainsi, plus tôt en juillet.

Si les conseils d’éducation du district scolaire nord-ouest (DSFNO) et Sud (DSFS) applaudissent cette l’initiative, ils dénoncent toutefois son exécution.

«Traitement juste et équitable»

Un programme de subvention a été mis sur pied par le gouvernement provincial pour aider les familles à s’adapter à ce changement.

Les critères d’admissibilité font toutefois en sorte que seuls les foyers à faible ou moyen revenu peuvent actuellement en bénéficier.

Francine Cyr, la présidente du Conseil d’éducation du DSFNO, voudrait plutôt que l’aide de Fredericton soit universelle.

«Cette façon de faire met en péril le fondement de la gratuité scolaire pour tous de notre système d’éducation publique», a-t-elle témoigné par le biais d’un communiqué, lundi.

«De plus, chaque famille a son histoire financière. Chacune devrait avoir droit à un traitement juste et équitable, surtout quand on leur demande de faire des achats aussi importants pour l’école.»

En entrevue avec le journal, Mme Cyr a également soulevé des craintes quant à l’intimidation et la culpabilité que pourraient générer ces critères.

«On ne veut pas que personne ne se sente intimidé ou gêné d’avoir un (ordinateur) portable», a-t-elle noté.

En plein contexte pandémique, Paul Demers, le président du Conseil d’éducation du DSFS, a reconnu le fait que plusieurs familles traversent une période difficile sur le plan financier.

«Le Conseil d’éducation du DSFS aurait lui aussi privilégié une approche universelle. Ainsi, il aurait été plus équitable d’offrir une aide à tous ou encore de fournir les appareils numériques aux élèves», a-t-il écrit dans un courriel.

Réponse des chefs

À quelques jours de la rentrée et des élections provinciales, le chef du parti libéral, Kevin Vickers, et le premier ministre, Blaine Higgs, se sont brièvement prononcés sur le dossier.

«Selon moi, c’est le gouvernement qui doit payer», a affirmé M. Vickers, lundi matin, tout en rappelant que la Nouvelle-Écosse bénéficie d’un programme d’aide beaucoup plus généreux que celui du Nouveau-Brunswick.

«Pour moi, c’est inacceptable de vérifier la capacité des gens à payer pour ces appareils (…) Je ferai le nécessaire pour m’assurer que les élèves aient un accès équitable au matériel scolaire.»

M. Higgs, pour sa part, a voulu rappeler qu’un sondage effectué plus tôt cette année a démontré que la plupart des familles avaient déjà accès à des appareils numériques à la maison.

«Nous avons tenté de nous adapter de manière à utiliser les équipements que les familles possèdent déjà. Ceux qui ne peuvent pas s’en procurer ou ont des difficultés, et bien nous sommes là pour aider. Notre système permet à tout le monde d’avoir le même accès à l’éducation.»