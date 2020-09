Rentrée scolaire: «Le chant sera permis, mais il faut chanter doucement»

- Associated Press: Francisco Seco

Les autorités scolaires allègent à nouveau certaines restrictions en vue de la rentrée scolaire. Les élèves de tous âges pourront finalement participer à des cours de chant et jouer d’un instrument de musique… à condition de suivre une série de règles sanitaires.

Le plan de retour à l’école de la province présenté le 13 août prévoyait que le chant et l’utilisation des instruments à vent ne seraient pas permis lors du retour en classe. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est revenu sur cette décision depuis.

«Nos documents sont vivants, nous allons devoir nous adapter au fur et à mesure que nous obtenons davantage d’informations», a détaillé Marcel Lavoie, sous ministre responsable du secteur francophone, lors de sa dernière mise à jour.

«C’était notre position il y a quelques semaines, nous avons passé du temps à collaborer avec la Santé publique pour étudier la recherche qui a été faite sur ces questions. Nous avons été en mesure d’alléger les mesures. Les procédures ne rendront pas les choses faciles mais ça va changer la réalité dans les écoles.»

En effet, les nouvelles directives du ministère prévoient que ces activités devront se dérouler à l’extérieur dans la mesure du possible. Lorsque les conditions météorologiques ne permettront pas de donner le cours en plein air, les élèves devront bien se désinfecter les mains avant d’entrer dans la salle de musique et lorsqu’ils sortent de la salle.

Les élèves de la maternelle à la huitième année pourront suivre le cours avec le reste de leur bulle, sans avoir besoin de maintenir une distanciation physique. Les instruments de musiques, à l’exception des instruments à vent, pourront être partagés au sein du groupe.

«Les élèves seront encouragés à chanter doucement et à accroître la distance physique entre eux lorsqu’ils chantent à l’intérieur», souligne George Daly, sous-ministre responsable du système d’éducation anglophone.

«Il faudra être plus flexible et plus patient cette année», ajoute-t-il.

En revanche, les élèves de la neuvième à la 12e année devront maintenir une distance physique de deux mètres entre eux pendant les cours de musique.

Ils pourront partager des instruments, à condition qu’ils soient désinfectés par les jeunes après chaque utilisation, sous la supervision de l’enseignant.

Lorsqu’ils ne pourront pas se réunir à l’extérieur, les élèves du secondaire devront se rabattre sur de grands espaces intérieurs tels que le théâtre, l’auditorium ou le gymnase de l’école.

Le ministère entend donner plus de précisions sur l’organisation des activités extrascolaires artistiques telles que les chorales, les harmonies ou les troupes de danse à une date ultérieure.

Marcel Lavoie souligne qu’il était important d’offrir aux élèves la possibilité de suivre des cours d’éducation musicale qui leur permettent «d’exprimer leur créativité».

«C’est un outil d’apprentissage valable qui permet de favoriser le développement des élèves et le perfectionnement de leurs capacités linguistiques, insiste le fonctionnaire. La place des arts et de la culture au sein des écoles est essentielle.»