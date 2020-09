Une médecin fera campagne pour les verts dans Caraquet

Marie-Christine Haché, une médecin de famille, sera candidate du Parti vert du Nouveau-Brunswick dans la circonscription de Caraquet lors du scrutin du 14 septembre.

«C’est avec conviction que je me porte candidate du Parti vert dans la circonscription de Caraquet en vue des prochaines élections provinciales. En ces temps de COVID, il est plus que jamais important d’oser le changement et de jeter les bases d’une relance économique soutenable et locale», a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Originaire de la Péninsule acadienne, la jeune trentenaire et son conjoint, Matthias Werner, habitent à Caraquet depuis maintenant 5 ans. Présentement en congé parental, ils ont décidé de participer activement aux élections.

En 2018, le candidat vert Yvon Durelle a récolté seulement 330 voix, soit un peu moins de 4% des votes. En 2014, Sophie Chiasson-Gould a terminé la soirée avec 191 voix, soit 2,3% des votes.