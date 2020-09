Blaine Higgs a réalisé moins de la moitié des promesses qu’il a faites en 2018 

Le premier ministre sortant et chef du Parti progressiste-conservateur a réalisé 41,4% promesses qu’il a faites lors de la campagne de 2018. C’est ce que révèle le Polimètre Higgs, piloté par des chercheurs de l’Université de Moncton.

L’équipe derrière ce projet suit depuis 2019 les 174 promesses faites par Blaine Higgs lors de la dernière course, question de voir combien d’entre elles ont été réalisées.

Après le déclenchement des élections, Judith Bourque et ses collègues ont fait un dernier survol des actions du gouvernement pour établir un score final.

«Au cours des dernières semaines, on a fait une révision complète et on a apporté beaucoup de changements à cause de cette révision-là», explique cette étudiante de l’Université de Moncton et auxiliaire de recherche auprès du Polimètre Higgs.

Le verdict est le suivant; 41,4% des promesses du chef progressiste-conservateur ont été réalisées, tandis que 31% d’entre elles ont été rompues.

Entre les deux, il y a les promesses en voie de réalisation ou partiellement réalisées (20,7%) et celles qui sont en suspens (6,9%).

Moins de la moitié des engagements ont donc été tenus. Cela peut sembler bien peu, reconnaît le professeur responsable du projet, Gabriel Arsenault. Il y a cependant un bémol à apporter.

«À priori, ç’a l’air très bas. Si on compare le gouvernement Higgs avec des gouvernements majoritaires qui ont duré quatre ans, ce score-là est très faible. Les gouvernements majoritaires ont habituellement un score de 60, 70 voire 80%, mais ils sont là pendant quatre ans.»

Il rappelle que Blaine Higgs était minoritaire et qu’il n’a pas été au pouvoir pendant quatre ans. Il a été assermenté en novembre 2018 et a demandé la dissolution de l’Assemblée moins de deux ans plus tard, en août 2020.

«On n’a pas beaucoup de données sur les gouvernements minoritaires, mais si on compare Higgs avec le gouvernement Marois (qui a été au pouvoir de 2012 à 2014 au Québec), qui a duré à peu près le même temps, il a plutôt bien fait. Pauline Marois avait seulement réalisé environ le quart de ses promesses.»

Gabriel Arsenault estime d’ailleurs que les statistiques ne sont pas les seuls éléments qui comptent dans cet exercice.

«Ce qui est plus intéressant, c’est de lire la justification et nos documents de preuve», dit-il.

Ces informations sont en effet disponibles sur le site web du Polimètre Higgs. On peut donc voir pourquoi une promesse a été classée comme rompue, réalisée ou autre.

Il note que certaines personnes pourraient ne pas être d’accord avec certaines étiquettes données aux engagements électoraux. Et c’est très bien ainsi, selon lui.

«Il y a beaucoup de promesses qui sont complexes, qui sont floues ou qui sont écrites de manière vague. Il y a de la place pour le désaccord. Et le secret, c’est d’avoir une démarche très transparente. Ça nous rend vulnérables, parce que vous voyez exactement notre processus et notre réflexion. Mais pour nous, c’est ça la méthode rigoureuse, la méthode scientifique.»

Le Polimètre Higgs se trouve sur le web à l’adresse suivante: polimetre.org/fr/ca/nouveau-brunswick/59-higgs-pc