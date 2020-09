Diversité: des candidats issus de minorités voient du progrès

René Ephestion, Mathieu Caissie et Delphine Daigle. - Archives

Si l’habit ne fait pas le moine, la couleur de peau, les préférences sexuelles, l’âge, l’identité de genre et l’origine font-ils un bon député? Le candidat libéral pour Moncton-Sud-Ouest, René Ephestion souhaiterait en tout cas que les électeurs voient au-delà des pigments de son épiderme.

«Je n’aime pas qu’on me catégorise comme personne noire. Je suis un Néo-Brunswickois, affirme-t-il. Je suis né noir, ce n’est pas de ma faute, j’ai juste eu beaucoup de chance. Si je suis élu à l’Assemblée législative, je me battrai pour tous les Néo-Brunswickois, sans distinction d’âge ou de quoi que ce soit.»

Le seul candidat de couleur du Parti libéral du Nouveau-Brunswick aimerait en revanche être le premier élu noir à l’Assemblée législative de la province.

«La vision des autres sur moi et sur les minorités qui s’investissent, qui font leur travail, qui apportent des idées et qui participent au processus démocratique, changerait, espère-t-il. Je veux que la présence de minorités à l’Assemblée législative soit normale. J’espère aussi que ça va susciter des vocations.»

M. Ephestion pense surtout que le manque de représentativité des personnes minoritaires favorise l’abstention.

Les personnes de couleurs représentaient 3,4% (et les personnes noires, 1%) de la population du Nouveau-Brunswick en 2016, selon Statistique Canada. Si cette proportion était respectée à l’Assemblée législative, deux députés sur 49 appartiendraient à une minorité visible.

«Si notre façon de faire politique reste bloquée dans les années 1970 et 1980, nos partis traditionnels risquent de disparaître, prévient en outre M. Ephestion à propos des formations libérale et progressiste-conservatrice. Le Parti vert a attiré beaucoup de jeunes grâce à son discours, mais surtout parce qu’il est capable de chercher beaucoup de très bons candidats (blancs, noirs, jaunes, tout ce que vous voulez). Tout ce qui l’intéresse, ce sont les idées et les valeurs.»

Celui qui dirige l’Association de soutien aux services et à l’emploi du Nouveau-Brunswick (ASSENB), raconte en riant qu’il a dû se battre pour devenir candidat pour son parti.

«C’est passé à un cheveu, même si les causes de mes difficultés sont très dures à déterminer parce qu’elles sont nombreuses: ils veulent par exemple placer des candidats vedettes, ce que je ne suis pas, admet-il. Mais la couleur de peau, on ne va pas se voiler la face, est un des éléments qui va permettre de prendre une décision en faveur ou en défaveur d’un candidat.»

Si M. Ephestion pense que la diversité n’existe pas dans la vie politique du Nouveau-Brunswick, le candidat progressiste-conservateur pour Baie-de-Shediac-Dieppe, Mathieu Caissie la trouve «équilibrée», même s’il précise qu’elle pourrait s’améliorer.

«Nous sommes des minorités, donc nous sommes moins nombreux, s’esclaffe celui qui se déclare homosexuel. Nous devrions toutefois essayer d’atteindre politiquement la proportion que nous représentons réellement dans la population.»

Or, les chiffres sont difficiles à trouver. Statistique Canada a recensé au pays 3% de personnes homosexuelles et bisexuelles en 2014. Selon un sondage de la Fondation Jasmin Roy de 2017, 13% des Canadiens appartiendraient aux communautés LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans).

Mathieu Caissie est le seul candidat progressiste-conservateur à avoir rendu son homosexualité publique, avec Kevin Haché (Caraquet).

«C’est important que les homosexuels s’affichent dans tous les secteurs de la société, estime le trentenaire. Ça aide les jeunes dans ce cas, qui se sentiront plus normaux. J’ai fait ma sortie du placard à 19 ans. À l’époque, il y avait très peu de modèles pour moi.»

Malgré les progrès qu’il constate dans les lois ces 30 dernières années, M. Caissie promet aussi de travailler avec les autres partis à aider la communauté LGBT, en encourageant par exemple la sensibilisation de la population. Il fait valoir sa connaissance des enjeux.

Être jeune

«Faire partie d’une minorité est une expérience que peu de personnes ont faite dans notre gouvernement, ajoute Delphine Daigle qui porte les couleurs du NPD pour Baie-de-Shediac-Dieppe. Je pense que n’importe quelle minorité apportera plus de compassion.»

Delphine, qui se définit comme non binaire (ni homme ni femme, mais entre les deux) raconte avoir été victime de haine et de discrimination. Delphine croit de ce fait ressentir plus facilement d’empathie avec les personnes qui vivent ces tourments.

«La politique est comme un jeu pour vieilles générations, juge aussi la personne âgée de 24 ans. Y ajouter de la diversité est bon. Je pense que la jeunesse donne une perspective différente sur ce qui se passe dans le monde. Le futur, nous devons être ceux qui le façonnent.»

Delphine Daigle pense néanmoins que la vie politique néo-brunswickoise est de plus en plus représentative de la myriade d’identités présentes dans la population de la province.

Être autochtone

«Le Parti vert a beaucoup de diversité, mais il y a toujours de la place à l’amélioration dans les autres partis», estime le candidat du Parti vert pour Baie-de-Miramichi-Neguac, Curtis Bartibogue.

L’autochtone originaire d’Esgenoôpetitj aurait notamment aimé voir plus de membres des Premières Nations se présenter à l’élection. Dans sa formation politique, un homme originaire de Pabineau, Robert Kryzsko cherche à se faire élire. La candidate libérale Theresa BlackBurn s’identifie aussi comme autochtone.

Les membres des Premières Nations représentaient environ 2,4% de la population du Nouveau-Brunswick en 2016, selon Statistique Canada.

«Les choses sont restées les mêmes pendant beaucoup trop longtemps et nous avons besoin de nouveaux visages et de nouvelles voix pour apporter du changement, clame M. Bartibogue. C’est plus important que jamais, vu le racisme.»