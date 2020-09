Restigouche: deux autres médecins démissionnent

Deux autres tuiles s’abattent sur le réseau déjà fragilisé de médecins de famille du Restigouche.

L’été 2020 donne visiblement beaucoup de fil à retordre au Réseau de santé Vitalité. En l’espace de quelques mois à peine, quatre médecins ont claqué la porte ou annoncé la cessation imminente de leur pratique au Restigouche.

Les dernières en liste sont les docteures Catherine Benoît et Sylvie Katanda. Celles-ci viennent en effet tout juste de confirmer au Réseau de santé Vitalité qu’elles démissionnaient de leur poste en novembre.

Un porte-parole du Réseau de santé Vitalité a confirmé l’information au journal, stipulant que les deux professionnelles ont évoqué des raisons personnelles pour justifier la fin de leur pratique.

Ces départs s’ajoutent à celui du Dr Ngola plus tôt cet été (juin), et à la retraite du Dr Delbe Robichaud confirmée pour décembre. À eux seuls, ces deux médecins comptaient près de 3000 dossiers actifs, ce qui signifie donc que plusieurs patients se retrouvent ou se retrouveront sous peu sans médecin de famille.

L’ajout à cette liste des Dr Benoît et Katanda est donc particulièrement préoccupant, surtout que d’autres médecin de familles du coin approchent dangereusement de l’âge de la retraite.

Ce qui inquiète aussi, c’est que la région connaît déjà une pénurie importante de médecins de famille depuis quelques années.

Au Réseau de santé Vitalité, on reconnaît l’ampleur de la problématique et on ne cache pas ses inquiétudes.

«L’impact de ces départs est majeur, car nous sommes déjà en situation de pénurie. Tout notre réseau en fait est en quelque sorte en pénurie, mais au Restigouche ça vient d’atteindre un niveau vraiment inquiétant», indique le responsable des communications, Thomas Lizotte, ajoutant que son organisation travaille d’arrache-pied pour régler cette situation.

«On met beaucoup d’efforts au niveau du recrutement. On collabore avec tout le monde – à l’interne et dans la communauté – afin d’améliorer l’offre de services aux patients de cette région. Mais le recrutement est difficile en temps normal, et il l’est encore davantage en période de COVID-19. Cette pandémie n’aide vraiment pas», ajoute-t-il.

Le mois dernier, une porte-parole du Réseau de santé Vitalité confirmait qu’une dizaine de postes de médecins de famille étaient ouverts dans la région, certains étant affichés depuis plusieurs mois, voire quelques années.

Ces postes non pourvus posent une pression sur le système médical, ayant notamment forcé le Centre de santé communautaire St-Joseph de Dalhousie (clinique sans rendez-vous) à réduire ses heures d’ouverture faute de médecins.