Un vétéran libéral tente de récupérer Kent-Nord des mains des verts

Kent-Nord est une circonscription que le Parti vert de Kevin Arseneau a arrachée aux libéraux en 2018. L’ancien député Bertrand LeBlanc a fait son retour en politique provinciale pour tenter de la récupérer.

L’élection dans Kent-Nord ne sera pas banale.

Dans le coin vert, le député sortant Kevin Arseneau, qui a su convaincre les électeurs de voter pour un tiers parti et qui a recueilli 755 votes de plus que son adversaire libéral Emery Comeau en 2018.

Dans le coin rouge, l’ancien député Bertrand LeBlanc, qui a régné pendant huit ans dans cette circonscription avant la montée des verts.

Leurs autres opposants, le progressiste-conservateur Steven Robertson et l’indépendant Roger Richard, ont beaucoup de terrain à gagner dans cette circonscription.

En 2018, Katie Robertson du PPC (cousine au deuxième degré du candidat actuel) a obtenu 12,8% des voix.

Roger Richard était aussi candidat indépendant en 2018, et il a récolté 2,2% des voix.

Même s’il a choisi de ne pas être candidat à l’élection provinciale de 2018 et de céder la place à son bras droit Emery Comeau, le libéral Bertrand LeBlanc n’a jamais réellement quitté la politique. Il a été cogérant de campagne pour la réélection du député fédéral Pat Finnigan, dans Miramichi-Grand-Lake.

Mais deux ans plus tard, Bertrand LeBlanc est de retour pour tenter de reprendre le pouvoir.

De son côté, Kevin Arseneau comprend que les libéraux ont voulu miser sur l’expérience de l’ancien député pour remporter l’élection. Il se dit néanmoins confiant.

Mais qu’est-ce qui motivera les électeurs le jour du scrutin?

Les enjeux qui importent aux électeurs dans Kent-Nord varient selon le candidat auquel on pose la question.

Le député sortant, Kevin Arseneau, mise sur le développement économique.

«Je pense qu’il faut arrêter de bâtir des économies artificielles, d’attirer des employeurs à 100 ou 150 emplois, et on finit par en avoir 11 ou 12. Il faut vraiment se concentrer sur nos PME. Si on peut les aider à créer une job chacune, on parle de plusieurs centaines d’emplois dans la circonscription.»

Kevin Arseneau estime aussi que l’accès aux soins de santé primaires et de santé mentale dans Kent-Nord a de l’importance pour les électeurs.

Il n’a pas oublié la saga des urgences l’hiver dernier, lorsque le gouvernement provincial et les régies de santé menaçaient de fermer l’urgence de l’hôpital Stella-Maris-de-Kent pendant la nuit.

Pour sa part, Bertrand LeBlanc explique que le peu de volonté du gouvernement Higgs à négocier avec le gouvernement fédéral sur des dossiers d’investissements partagés lui a redonné le goût de prendre sa place en politique provinciale.

Il songe entre autres au dossier de la route 11 et à plusieurs rues qui ont besoin d’une cure de jouvence, notamment à Saint-Louis-de-Kent et à Rexton.

Il réclame aussi la mise en place de soins palliatifs à Rogersville, sa communauté natale.

Mais surtout, il espère que les électeurs feront un calcul politique le 14 septembre.

«Si je suis élu, il y a une chance que je serai sur les bancs du gouvernement. Le Parti vert, il y a une bonne chance qu’ils vont être à l’opposition. C’est ça le pari que les résidents de Kent-Nord doivent faire leur réflexion dessus», estime le candidat.

Il admet cependant que la partie est loin d’être gagnée.

«Je vois que le candidat du Parti vert est bien aimé, il est respecté, et ce n’est pas dur à voir que je suis dans une lutte, il n’y a rien qui sera donné», dit Bertrand LeBlanc.

En entrevue, Steven Robertson, propriétaire d’un dépanneur à Mundleville, explique qu’il a ressenti les effets de la pandémie. Son commerce a fermé ses portes depuis le début de l’état d’urgence, et il n’a pas encore pu le rouvrir.

Il s’appuie sur le fait que son chef Blaine Higgs a piloté son gouvernement pendant la pandémie pour s’attirer des votes. Tout comme Bertrand LeBlanc, il espère que les électeurs voteront pour lui afin d’avoir un député au sein d’un possible gouvernement majoritaire.

Lorsqu’on lui demande quels enjeux seront déterminants pour l’élection, le candidat conservateur refuse de «faire de grosses promesses». Il estime que les électeurs choisiront un député qui les représentera adéquatement sur différents enjeux, «que ce soit quelque chose de simple comme réparer une route ou terminer une application.»

Roger Richard, un prosthodontiste qui a établi son commerce à Saint-Louis de Kent, croit plutôt que les électeurs voteront pour lui à cause de sa position sur l’environnement et les effets des ondes électromagnétiques sur la santé.

Il s’insurge contre le projet d’Énergie NB d’installer des compteurs intelligents dans les demeures du N.-B, puisqu’il croit que le réseau sans-fil qui relie ces appareils a des effets nocifs sur la santé. Il a été intervenant lors d’audiences de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick sur cet enjeu.

Il s’oppose également à l’installation du réseau 5G pour des raisons semblables.

Les rouges ont cherché longtemps

Bertrand LeBlanc ne se le cache pas: les libéraux ont eu de la difficulté à trouver un candidat dans Kent-Nord pour tenir tête au Parti vert.

Les rouges ont tenté de recruter plusieurs candidats potentiels dans cette circonscription, mais sans succès. M. LeBlanc faisait lui-même partie de l’équipe qui tentait de trouver un nouveau candidat.

«La politique, c’est une profession qui est dure sur les familles. Ce n’est pas pour tout le monde et ce n’est pas évident de trouver quelqu’un. Je connais les gens qu’ils ont approchés, et ce sont des gens qui ont une jeune famille et qui sont à mi-chemin dans leur profession, et ils ont décidé de ne pas y aller», explique le candidat.

Quand on lui demande si le déclenchement de l’élection hâtive a précipité la décision, Bertrand LeBlanc éclate de rire.

«J’étais en choc pour un bout de temps. Je ne pensais pas qu’il allait le faire.»

Il en profite pour qualifier d’irresponsable la décision du premier ministre sortant, Blaine Higgs, de déclencher une élection pendant une pandémie.

Bertrand LeBlanc dit tout de même que ce n’était pas une décision à prendre à la légère et qu’il y a réfléchi longtemps avant de tenter sa chance à nouveau.

KENT-NORD (Circonscription)

Nombre d’électeurs: 12,312

Principaux villages: Rexton, Richibucto, Rogersville, Saint-Louis-de-Kent

GAGNANTS DES ÉLECTIONS PRÉCÉDENTES

2003

Rogersville-Kouchibouguac: Rose-May Poirier, PPC

Kent (inclut Rexton): Shawn Graham, PL

2006

Rogersville-Kouchibouguac: Rose-May Poirier, PPC

Kent: Shawn Graham, PL

2010

Rogersville-Kouchibouguac: Bertrand LeBlanc, PL

Kent: Shawn Graham, PL

2014

Kent-Nord: Bertrand LeBlanc, PL

2018

Kent-Nord: Kevin Arseneau, PV