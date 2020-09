C.A. de Vitalité: la Péninsule acadienne retrouve sa voix

Fortement critiquée pour avoir omis de sélectionner un représentant de la région au poste vacant de la Péninsule acadienne sur son conseil d’administration, la direction du Réseau de santé Vitalité a choisi de faire volte-face.

Le mois dernier, le réseau annonçait l’arrivée de trois nouveaux membres à son conseil d’administration. Ceux-ci devaient remplacer les conseillers démissionnaires Jean-Marie Nadeau, Norma McGraw et Gabriel Godin (celui-ci ayant décidé de ne pas prolonger son mandat).

Ils furent remplacés par le docteur à la retraite Aurel Schofield ainsi que les avocates Monica Barley et Liza A. Robichaud.

Des voix se sont toutefois rapidement fait entendre, dénonçant une certaine partisanerie dans le choix d’une des candidates – Mme Barley, une ancienne candidate à la direction du Parti conservateur –, mais surtout quant à l’absence de représentation de la Péninsule acadienne au sein de l’organisme.

Avec le départ de Mme McGraw, une conseillère élue, il y avait effectivement un malaise à ce chapitre puisqu’aucun des trois nouveaux conseillers ne réside dans cette partie de la province.

Le Réseau de santé Vitalité a jugé bon de corriger le tir, du moins en partie. Paulette Sonier-Rioux, de Pointe-Brûlée, vient en effet d’être nommée au poste de conseillère.

Le changement a été effectué sans tambour ni trompette, visiblement reléguée dans l’ombre par la campagne électorale.

Au réseau, on décrit Mme Sonier-Rioux comme étant une féministe engagée qui a consacré une partie de sa carrière à l’épanouissement et au développement de la francophonie en milieu minoritaire.

Elle fut notamment présidente de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, ainsi que conseillère à la Fédération des communautés acadiennes et francophones du Canada, au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et à la municipalité de Shippagan. Elle a également siégé pendant un mandat (2012-2016) au conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

Le PDG du Réseau, Gilles Lanteigne, admet que certaines critiques formulées quant à la conformité des précédentes nominations étaient justifiées, plus précisément celle touchant à la membriété des conseillers et à leur lieu de représentation.

«On s’est questionné à savoir si nous étions conformes avec nos choix. Et comme les membres démissionnaires étaient élus et non nommés, certaines exigences devaient être remplies. On est donc retourné voir dans notre banque de candidatures et sur le terrain afin de corriger le tir», explique M. Lanteigne pour qui ce revirement de situation démontre que le réseau n’est pas entêté dans ses décisions, mais bien à l’écoute.

«On a vu qu’il y avait quelque chose là à corriger, et nous n’avons pas hésité. Toutes les régions sont importantes pour Vitalité, y compris celle de la Péninsule acadienne», soutient le PDG.

Pour donner un siège à Mme Sonier-Rioux, le réseau a néanmoins dû lui en libérer un. Le couperet est tombé sur le Dr Schofield.

Celui-ci ne partira toutefois pas bien loin. En raison de son expertise, la direction du réseau l’a nommé membre d’office au conseil, lui confiant le titre d’aviseur-expert du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

«Sa présence était centrale à notre planification stratégique puisqu’il est très qualifié concernant toutes les questions reliées à la mission universitaire, l’enseignement et la recherche. Son expertise est très importante à nos yeux», souligne M. Lanteigne.

Bravo, mais…!

Mis au fait de cette nouvelle nomination, le candidat libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson – qui avait vivement dénoncé la situation –, a applaudi la décision de Vitalité de revenir sur sa décision et de redonner à la Péninsule acadienne sa voix perdue à la table du conseil.

«Je suis content que l’on ait finalement nommé quelqu’un de la Péninsule acadienne, parce que c’est important d’être représenté à la table. Et à mon avis, c’était la moindre des choses à faire», indique-t-il, non sans conserver une certaine méfiance.

«Je continue à penser que les nominations faites dans le Sud-Est de la province sont partisanes. Et je suis déçu que Vitalité n’ait pas jugé bon de corriger la situation. La santé est un secteur tellement important, il ne doit pas y avoir de petite politique qu’y si joue», estime le candidat.