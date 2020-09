David Coon rêve d’un autre gouvernement minoritaire et d’une «petite vague verte»

Le chef du Parti vert, David Coon, croit qu’une «petite vague verte» va déferler sur le Nouveau-Brunswick le 14 septembre. En rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, jeudi par visioconférence, il a dit croire en ses chances de doubler ou même de tripler son poids à l’Assemblée.

Près de deux ans après sa percée historique des dernières élections – qui lui avait permis de récolter 11,88% des votes et de faire élire trois députés – le Parti vert poursuit sur sa lancée.

Les derniers sondages publics laissent entendre qu’il pourrait aller chercher une plus grande partie des voix cette fois-ci. Le coup de sonde Léger/Acadie Nouvelle, mené à la fin août, estime que pas moins de 19% des électeurs ont l’intention de l’appuyer.

Bref, ça augure bien pour David Coon. Et il le sait bien. À dix jours du scrutin, il reste calme et posé, fidèle à lui-même. On décèle cependant un peu plus de confiance qu’à l’habitude dans ses propos.

«Je pense qu’on se dirige vers une petite vague verte dans certaines circonscriptions», dit-il.

Libéraux et progressistes-conservateurs sont loin devant, avec les troupes de Blaine Higgs en pole position, mais l’écart qui sépare ces deux partis n’est pas énorme et il n’est pas hors de question que l’on se retrouve avec un autre gouvernement minoritaire.

Un tel retour à la case départ serait clairement un échec pour Blaine Higgs qui a déclenché des élections hâtives en pleine pandémie pour espérer décrocher une majorité de sièges. Cela arrangerait toutefois David Coon.

«Ce serait un succès pour nous qu’on ait un autre gouvernement minoritaire. C’est très important. J’espère avoir des députés verts à l’Assemblée législative. Je ne sais pas combien il y en aura, mais il est très possible que l’on ait 10 ou 12 députés verts après les élections du 14 septembre», affirme-t-il.

Il va jusqu’à dire qu’il est «certain» que son caucus sera de plus de trois députés au lendemain des élections. Une question se pose donc; dans quelles circonscriptions espère-t-il faire des gains?

«Je crois que nous avons une bonne chance dans deux ou trois circonscriptions du nord du Nouveau-Brunswick, en Acadie. Dans le Sud-Est, il y a une ou deux circonscriptions additionnelles qui sont particulièrement intéressantes pour nous. Dans le Sud, il y a Fredericton-Nord et une circonscription dans la région de Saint-Jean.»

Lorsqu’on essaie de l’amener à dévoiler plus de détails, il évite la question et cache son jeu.

Des appuis «mous» qui n’inquiètent pas David Coon

Pour espérer faire des gains, le Parti vert devra trouver le moyen de transformer un maximum d’intentions en votes.

Si l’on se fie au sondage Léger/Acadie Nouvelle, cela n’est pas gagné d’avance. Selon cette enquête d’opinion, les verts comptent sur certains appuis «mous».

Pas moins de 71% des répondants qui ont dit avoir l’intention de voter pour les verts ont aussi confié qu’il est probable qu’ils changent d’avis. Cela importe peu aux yeux de David Coon.

«Un sondage, c’est un sondage. Ce n’est pas le vrai vote. Ce qui est très intéressant pour moi, c’est le deuxième choix des gens. Et il y a beaucoup de gens pour qui c’est le Parti vert.»

C’est en effet le cas. Seulement 16% des gens qui pensent voter pour le Parti progressiste-conservateur, pour le NPD et pour la People’s Alliance affirment que leur deuxième choix est le Parti vert. Mais chez les libéraux, cette proportion passe à 40%.

Le lieutenant francophone du chef vert, le député sortant Kevin Arseneau – qui a lui aussi participé à la rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle – ne s’en fait pas plus que David Coon sur la solidité des appuis dont jouit son parti.

«Oui, les électeurs ne sont pas encore certains. Mais c’est tout à fait normal pour un parti comme le nôtre, qui est vraiment en montée fulgurante», dit-il.