Départs de médecins dans le Restigouche: le Réseau de santé Vitalité montré du doigt

Les récentes démissions de médecins dans le Restigouche sont en grande partie le résultat d’une mauvaise gestion de la part du Réseau de santé Vitalité.

C’est du moins l’opinion que partage l’organisme Égalité santé en français et le président de la Commission de services régionaux du Restigouche.

On apprenait les départs imminents (en novembre) des docteures Catherine Benoît et Sylvie Katanda. Celles-ci ont confirmé au Réseau de santé Vitalité qu’elles démissionnaient de leur poste afin de poursuivre leur pratique respective à l’extérieur de la province.

Ces départs s’ajoutent à ceux des docteurs Jean-Robert Ngola et Delbe Robichaud confirmés plus tôt cet été, ce qui porte donc à quatre le nombre de départs en l’espace de trois mois.

Ces pertes auront un impact certain sur l’accessibilité de la population restigouchoise à un médecin de famille. En tout, on estime à une bonne dizaine le nombre de postes de médecins de famille à combler dans la région.

Pour Égalité santé en français, cette situation confirme la mauvaise gestion et la gouvernance mise en place au réseau de santé Vitalité. L’organisme n’hésite d’ailleurs pas à pointer du doigt l’actuel PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne, et dénonce du même coup la complicité du conseil d’administration.

«Le climat toxique mis en place par le duo Gilles Lanteigne et Mycheline Paulin (présidente du conseil d’administration), nuit au réseau, mais, surtout, à la livraison des soins de santé aux patients et aux patientes du réseau. L’équipe médicale est à bout de souffle et ne peut plus subir ce genre de gestion des ressources humaines», estime Jacques Verge, porte-parole d’Égalité santé en français.

Ce dernier dénonce par la même occasion la centralisation et l’abolition des directions d’hôpital, des directions médicales et des soins infirmiers locaux. Il suggère du coup la remise en place d’une gestion plus locale ainsi que la mise à jour des soins de santé en région.

Ces nouveaux départs de médecins dans le Restigouche interpellent également beaucoup le président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann.

Dernièrement, son organisation a demandé à la direction de Vitalité de redoubler d’efforts au niveau du recrutement de personnel. Elle avait notamment suggéré la création d’une administration locale pour la zone 5 dont l’un des mandats serait, justement, de veiller de près au recrutement.

«Qui recrute exactement pour notre région? Quels efforts font-ils réellement, et quels sont les résultats? On ne nous dit rien. L’impression que nous avons c’est que personne ne recrute personne pour le Restigouche en ce moment, et voilà le résultat», dit-il.

S’il estime que la mise en place d’incitatifs financiers est essentielle pour pourvoir rapidement les postes vacants, M. Mann croit aussi qu’un grand ménage s’impose au sein des pratiques au Réseau de santé Vitalité. Climat de travail malsain, charge de travail de plus en plus élevée, manque d’appui de la direction… Les griefs qu’on lui souffle à l’oreille sont nombreux et sont, à son avis, à la base même des problèmes de rétention des professionnels que vit actuellement la région.

«Vitalité a beau dire que tout est beau, ce n’est pas le son de cloche que nous avons des gens qui travaillent dans nos hôpitaux, loin de là. Il faut que ça change, et vite», souligne-t-il, n’hésitant pas à comparer ce que vit le Restigouche depuis quelques années à une opération de sabotage de la part du Réseau, et ce, afin de réduire les services.

«Nous sommes très inquiets de ce qui se passe actuellement dans nos hôpitaux, et nous n’allons certainement pas cesser de talonner Vitalité non seulement pour des réponses, mais des actions», prévient M. Mann.