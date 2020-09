Le nouveau YMCA de Moncton-Nord ouvre ses portes samedi

Le très enjoué Zane Korytko, PDG du YMCA du Grand Moncton, n’est pas peu fier du nouvel établissement installé dans le nord de la ville. L’ouverture officielle est prévue samedi.

Zane Korytko affirme que les citoyens de cette région de Moncton attendent depuis près de vingt ans un lieu communautaire où ils peuvent se réunir. Et il espère qu’ils viendront fréquenter le nouveau «Y».

«C’est vraiment un centre communautaire pour les jeunes, les familles, les aînés, pour tout le monde», dit-il.

Le bâtiment flambant neuf est situé sur la nouvelle extension de la promenade Twin Oaks. L’emplacement est bien choisi, d’après M. Korytko.

«Il y a trois écoles dans un rayon de trois kilomètres, il y a la piste Northwest juste à côté de nous, il y a des maisons partout et un développement qui va commencer prochainement sur Twin Oaks», énumère-t-il.

Le nouveau centre de 35 000 pieds carrés est bien rempli. Au rez-de-chaussée, on retrouve un gymnase, une salle de conditionnement physique, un parc d’escalade et un parc de jeux d’eau pour enfants. Il y a aussi des vestiaires individuels non-genrés.

La salle de conditionnement physique du YMCA du nord de Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

À l’étage, il y a une piste de marche et de course, qui sera ouverte aux membres du YMCA et aux non-membres, y compris les personnes à mobilité réduite. Pour redescendre au rez-de-chaussée, les visiteurs ont le choix de dévaler une glissade en spirale – y compris les adultes.

Pour les plus jeunes, le centre dispose aussi d’un parc pour enfants, d’un parc de jeux d’eau intérieurs et d’un deuxième parc à l’extérieur avec un plancher en mousse synthétique.

Il y a également une garderie après-classe de 60 places pour les familles des environs. La liste se remplit rapidement et elle en était déjà à 35 noms jeudi, selon M. Korytko.

À l’extérieur, il y a deux paniers de basketball et un autre parc pour enfants avec un sol en mousse synthétique.

Le YMCA Moncton-nord dispose d’un parc de jeux d’eau qui recycle l’eau utilisée. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

La construction du YMCA de Moncton-Nord s’est déroulée sans accroc. Le bâtiment ouvre ses portes à l’automne 2020, comme prévu, malgré la pandémie. Il en a coûté environ 17 millions $ pour mener le projet à bien, selon Zane Korytko.

Les gouvernements provincial et fédéral y ont contribué 4 millions $ chacun. La Ville de Moncton a déboursé 6 millions $ pour le projet, dont 2 millions $ pour aménager l’extension de la promenade Twin Oaks.

Le financement venant du YMCA n’est pas encore complété, par contre.

C’était il n’y a pas si longtemps que ça, en mars: le YMCA lançait sa dernière collecte de fonds pour recueillir les 600 000$ manquants à sa contribution de 3 millions $ pour financer la construction.

Une glissade pour enfants et adultes permet de descendre rapidement au rez-de-chaussée. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Dix jours plus tard, le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclarait l’état d’urgence à cause de la pandémie. On connaît la suite et la campagne de financement du nouveau YMCA était mise en pause.

Elle a repris il y a deux semaines, en août. Zane Korytko explique qu’il ne reste maintenant que 300 000$ à recueillir pour atteindre l’objectif, ce qui devrait se faire au cours des 12 prochains mois.