Les maires de Bathurst et Edmundston sur le point de quitter leur poste

Les maires de Bathurst, Paolo Fongemie, et d’Edmundston, Cyrille Simard, ont annoncé, jeudi, qu’ils quitteront leur fonction avant la fin de l’année.

Cette annonce survient 24 heures après leur nomination à des postes de vice-présidence au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).

M. Fongemie occupait déjà le poste de vice-président aux services administratifs par intérim depuis quelques mois.

«Au préalable, étant maire et aussi directeur du Campus de Bathurst du CCNB n’était pas un obstacle à mes responsabilités aux deux positions. Cela n’a jamais été un problème», a déclaré celui qui entend mettra fin à son mandat plus tard cet automne une fois la réalisation de l’exercice budgétaire 2021 complété.

«Mes nouvelles responsabilités font en sorte que nombre d’éléments en lien avec ma nouvelle position ne sont pas compatibles avec mon rôle de maire. Cela est une situation désolante, mais une dont je reconnais qu’un choix se doit d’être fait», a ajouté M. Fongemie par voie de communiqué.

Élu en mai 2016, le mandat du maire de Bathurst a été prolongé alors que la pandémie COVID-19 a forcé le gouvernement provincial à remettre les élections municipales au printemps 2021.

«Le processus budgétaire est un dossier important à mener à terme et je suis engagé dans ce processus. Malheureusement, ce sera aussi ma dernière tâche en tant que maire. Cette décision fut des plus difficiles à prendre, mais je dois l’équité aux citoyennes et citoyens de cette merveilleuse ville qui m’ont offert tant d’appuis au courant de mon mandat», de conclure le maire Fongemie.

De son côté, Cyrille Simard, nouveau vice-président du développement au CCNB, quittera l’hôtel de ville d’Edmundston à la fin de l’année.