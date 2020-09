Opération policière musclée à Rang-Saint-Georges: une enquête de longue haleine

La GRC avait à l’oeil depuis plusieurs mois deux résidences de Rang-Saint-Georges, près de Paquetville, dans sa lutte contre le trafic de drogue dans la Péninsule acadienne.

La police enquête depuis un certain temps sur le trafic de stupéfiants à Rang-Saint-Georges. En décembre 2018 et en janvier 2020, la GRC a exécuté des mandats de perquisition dans une résidence de la route 135. Lundi, vers 21h30, la police est retournée sur place et, cette fois-ci, a exécuté des mandats dans deux résidences.

«Compte tenu de la nature de l’enquête et des renseignements reçus, les policiers ont fait appel au Groupe tactique d’intervention de la GRC afin de garantir leur sécurité et celle du public», a déclaré le sergent Jean-François Martel, agent des relations avec les médias pour la GRC.

Des membres des détachements de Tracadie et de Caraquet ainsi que de la Section des chiens policiers de la GRC ont participé à l’opération policière.

À leur arrivée sur place, les policiers ont découvert des portes blindées. Ils ont forcé leur entrée.

Un homme de 35 ans, une femme de 52 ans et un homme de 65 ans, tous de Rang-Saint-Georges, ont été arrêtés. Ils ont été libérés, mais devront comparaître en cour le 8 décembre 2020. Il y a avait plusieurs autres personnes sur les lieux pendant l’exécution des mandats, dont deux jeunes enfants.

«Personne n’a été blessé, mais des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux pour veiller au bien-être de tous les occupants», a indiqué le policier.

Dans les deux résidences, les policiers ont saisi une substance ressemblant à de la cocaïne, qui était emballée dans le but d’être distribuée, ainsi qu’une importante somme d’argent en devises canadiennes et américaines.

Les membres d’une famille de l’une des deux maisons disent avoir été traumatisées par les événements. Sur les médias sociaux, ils ont dénoncé la «brutalité» de la police et la «force excessive» utilisée pour pénétrer à l’intérieur de leur demeure, où il y avait des adolescentes et des jeunes enfants. Des dommages importants auraient été causés à leur demeure.

«La GRC s’engage à lutter contre le trafic de stupéfiants dans la province et à cibler les gens causant le plus de tort à la collectivité, a mentionné le sergent Martel. Pour contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le public peut signaler toute activité suspecte à la police.»

Quiconque a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec la GRC au 506-726-5222 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.