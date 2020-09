Plateforme du Parti vert: des services publics plus forts

L’avenir du Nouveau-Brunswick à l’ère de la COVID-19 passe par une économie plus verte, une société plus juste et des services publics plus fort, selon David Coon.

Le chef du Parti vert a présenté sa plateforme électorale, jeudi, à onze jours du scrutin provincial.

Les verts sont la première formation politique parmi les quatre principaux partis à dévoiler son programme électoral complet.

Ils s’engagent à augmenter immédiatement le salaire minimum à 15$ l’heure en plus de hausser les taux d’aide sociale de 11% pour les personnes seules et de 8,3% pour les familles.

Le Parti vert promet notamment de rapatrier la gestion du Programme extra-mural et d’Ambulance NB au sein du gouvernement et de miser seulement sur les foyers de soins sans-but lucratif à l’avenir.

Il propose la pleine municipalisation du territoire, le vote à 16 ans et un système électoral proportionnel mixte.

Les verts veulent mettre fin au financement gouvernemental pour les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux et interdire les monopoles de presse et la propriété croisée des médias et des entreprises non médiatiques.

Ils comptent élaborer un plan pour établir un service de trains de banlieue entre Moncton, Fredericton et Saint-Jean en plus d’une liaison avec le nord du Nouveau-Brunswick.

Ils promettent des incitatifs à l’achat de véhicules électriques afin d’éliminer 20 000 véhicules à essence d’ici 2030.

Le Parti vert s’engage à taxer les boissons sucrées et à augmenter l’âge légal pour acheter du tabac et des produits de vapotage à 21 ans.

Un gouvernement vert obligera Énergie NB à s’approvisionner uniquement en énergie provenant de sources renouvelables au plus tard en 2035.

David Coon n’a pas présenté le coût de ses promesses en raison de l’impossibilité d’accéder aux sources d’informations de la fonction publique à cause des élections précipitées.