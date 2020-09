Rentrée: les parents invités à faire preuve d’indulgence

D’une même voix, districts, directions d’écoles et employés du ministère appellent les parents à collaborer et se montrer patients en cette rentrée pas comme les autres.

À partir de mardi, les élèves néo-brunswickois prendront le chemin de l’école après six mois d’absence. Les mesures sanitaires imposées font déjà de nombreux mécontents parmi les parents.

Une manifestation exigeant un assouplissement des protocoles a été organisée à Saint-Léonard samedi et d’autres mobilisations pourraient suivre.

Dans un effort de communication concerté, les autorités scolaires tentent d’apaiser les esprits.

«L’heure n’est pas au débat ou aux prises de décision opposées. Le moment est venu de collaborer et d’accepter que l’école soit différente que ce que nous avons connu», a lancé Marcel Lavoie, sous-ministre de l’Éducation pour le secteur francophone, lors de la dernière mise à jour de son ministère, jeudi.

«Vos paroles, vos gestes, vos inquiétudes ont un impact direct sur vos enfants et leur capacité à s’adapter aux changements. Ce n’est pas le moment de juger, ce n’est pas le moment de critiquer. Soyez indulgents, soyez patients avec le personnel des écoles et des districts scolaires.»

Le fonctionnaire demande aux familles de promouvoir des «comportements sains et sécuritaires», de transmettre une «culture de respect et d’attention à la maison», mais aussi d’encourager et de guider leurs enfants lors de ce retour en classe.

Paul Demers, président du Conseil d’éducation du district scolaire francophone Sud, implore lui aussi les parents à éviter les conflits en cette rentrée faite d’incertitudes et de bouleversements dans les façons de faire.

«Je vous invite à être solidaires avec le système d’éducation pour que le retour à l’école se passe dans l’harmonie, malgré tout», écrit-il à quelques jours de la réouverture.

«Comme nous vivons dans un monde imparfait, en pleine pandémie, on sait déjà qu’il y aura défis et des ajustements en cours de route.»

Le directeur général du District scolaire francophone Nord-Ouest abonde dans le même sens. Luc Caron invite lui aussi les familles à «faire équipe» avec le système scolaire.

«Il faut travailler ensemble pour enseigner à notre belle jeunesse de bonnes pratiques en matière d’hygiène, de santé et de sécurité. Nous avons besoin de votre aide pour qu’ils se sentent rassurés et heureux», souligne-t-il.

«Nous faisons tout en notre pouvoir pour trouver les meilleures solutions, avec les ressources dont nous disposons et avec les contraintes liées à la gestion des risques de propagation de la COVID-19 du moment. Le fait est que nous rencontrons sans cesse des défis et que nous en rencontrerons d’autres. Nous allons faire des erreurs, car nous n’avons pas les réponses à tout. Nous vivons une période sans précédent, nous aussi. C’est pourquoi nous avons besoin de votre compréhension, de votre collaboration et de votre indulgence.»

Deux masques dans le sac à dos

Les plans opérationnels de chacune des 294 écoles de la province ont été rendus publics jeudi.

On y demande, par exemple, que les élèves apportent avec eux chaque jour deux masques propres et un sac ou un contenant en plastique où les ranger en cours de journée quand ils ne les portent pas. Ils doivent également avoir un sac différent pour les masques qu’ils ont déjà portés ou qui sont sales.

La règle s’applique également au personnel des écoles.

«Si un enfant se présente sans masque, il y aura des masques jetables disponibles pour eux, assure M. Lavoie. L’idée n’est pas que des jeunes perdent des jours d’école à cause d’un oubli.»

Au cours des premières journées, les éducateurs veilleront à enseigner les nouvelles consignes aux enfants, qu’il s’agisse des gestes appropriés en cas de toux ou d’éternuements, du lavage des mains ou du port du masque, ajoute le sous-ministre.

«Ils prendront le temps d’expliquer de guider, de donner la chance aux élèves d’apprivoiser l’environnement et de se préparer à un début d’année bien différent.»