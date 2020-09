Un duel palpitant dans Baie-de-Shediac-Dieppe

L’un a tourné le dos au parti de Blaine Higgs, l’autre espère représenter la communauté francophone au sein d’un gouvernement progressiste-conservateur. Qui de Robert Gauvin ou de Mathieu Caissie saura gagner la faveur des électeurs de Baie-de-Shediac-Dieppe?

La circonscription, fief de Brian Gallant, a été laissée vacante par l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, après sa démission il y a un an. La recrue vedette du Parti libéral, Robert Gauvin, espère se faire élire dans une région où les rouges disposent de forts appuis.

Devenu député indépendant de Shippagan-Lamèque-Miscou après avoir claqué la porte du cabinet Higgs à l’hiver, l’ancien comédien fait désormais allégeance au parti dirigé par Kevin Vickers.

S’il déménage de la Péninsule acadienne au Sud-Est, M. Gauvin affirme bien connaître les enjeux de la circonscription. Créée lors de la refonte de la carte électorale de 2013, elle regroupe une partie de la ville de Dieppe et les communautés de Scoudouc, Grande-Digue, Shediac-Bridge et Saint-Philippe, notamment.

«J’ai travaillé 20 ans au Pays de la Sagouine et trois ans à l’école de Grand-Digue», plaide-t-il.

Le politicien promet de défendre un gouvernement qui «fera preuve de compassion tout en prenant soin des finances» et «veillera à la dignité des personnes âgées».

À la population de Dieppe, il s’engager à s’attaquer au coût des garderies et de soutenir des investissements dans les infrastructures sportives.

Du côté de Grande-Digue, la protection des côtes et la réfection du quai sont en tête de ses priorités. Robert Gauvin évoque enfin la privatisation du Parc Industriel de Scoudouc qu’il souhaiterait voir «géré localement pour un plus grand développement».

La tâche s’annonce rude pour son concurrent progressiste-conservateur, Mathieu Caissie. En 2014, Brian Gallant avait remporté haut la main l’élection dans Baie-de-Shediac-Dieppe, raflant 67% des voix.

Mathieu Caissie, ancien fonctionnaire et conseiller en Francophonie, s’est lancé en politique après avoir été battu dans la course à la présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick en juin. Son ambition: devenir une «voix forte de l’Acadie» au sein d’un gouvernement progressiste-conservateur majoritaire.

«Les gens de Baie-de-Shediac-Dieppe méritent un député au sein du gouvernement. Je veux apporter ma voix de militant acadien et défenseur du fait français et c’est au sein de cette formation qui je pense pouvoir être le plus utile», expose-t-il, ajoutant qu’il n’acceptera «aucun recul sur le plan des droits linguistiques».

Parmi ses priorités, il cite aussi bien la «qualité de vie des aînés», que la gestion de la crise sanitaire ou le développement économique de la ville de Dieppe.

S’il ne jouit pas de la même renommée que son adversaire, M. Caissie entend mettre en avant son expérience au sein de la fonction publique et sa connaissance du coin.

«Je suis né, j’ai été éduqué dans la région. Je ne suis pas parachuté», dit-il.

Au NPD, la jeunesse est au pouvoir. Delphine Daigle a 24 ans et s’identifie comme non binaire.

«J’ai rejoint le parti car la justice sociale, l’égalité et l’environnement sont mes grandes préoccupations.»

«La circonscription est diversifiée et en pleine croissance et je pense que le député devrait représenter cela.»

La revalorisation du salaire des infirmières et des travailleurs de foyers de soin lui tient particulièrement à coeur. Sur son compte Twitter, Delphine Daigle se dit aussi «partisan du socialisme et du revenu de base universel, pro-choix, pour le développement des énergies vertes et un accès aux médicaments et aux soins dentaires».

Le dernier candidat, Phil Coombes, représentera la People’s Alliance of New Brunswick. L’homme assure la livraison de lait depuis 20 ans dans le Sud-Est de la province.

Bilingue il promet de soutenir les petites entreprises par des réductions de taxes. Il réclame «plus de justice» en matière de politiques linguistiques. «Nous sommes tous des citoyens du Nouveau-Brunswick. Nous ne sommes pas contre les francophones, nous voulons la justice», clame-t-il.

Le Parti vert rate l’heure de tombée

C’est l’une des controverses de cette campagne inédite. À quelques secondes près, Kimberly-Mai Therrien aurait pu représenter le Parti vert dans la circonscription. Sa candidature a été rejetée vendredi dernier par la directrice de scrutin, qui a jugé qu’elle avait manqué de justesse l’heure de tombée.

Elle affirme que la candidate a voulu remettre son formulaire avec au moins deux minutes de retard.

Cette version des faits est contestée par Kimberly-Mai Therrien qui avance s’être rendue juste à temps au bureau de scrutin situé au centre communautaire de Grande-Digue.

Cité par Radio-Canada, le porte-parole d’Élections Nouveau-Brunswick, Paul Harpelle, a précisé que la loi électorale est très claire: l’heure limite de 14 h était stricte et personne ne peut y déroger.

Le chef du Parti vert a vivement dénoncé la décision. Il reproche aux progressistes-conservateurs une nomination partisane, rappelant que la directrice de scrutin, Bernice Williams, est aussi l’épouse du président du parti au pouvoir Claude Williams.