10 000 immigrants par année: Higgs persiste et signe

Blaine Higgs promet de garder le cap vers 10 000 nouveaux immigrants par année au Nouveau-Brunswick en 2027.

Le premier ministre sortant avait annoncé cet objectif durant son discours sur l’État de la province en janvier. Il espère maintenant que son gouvernement sera réélu le 14 septembre pour poursuivre ses efforts dans cette direction.

«120 000 emplois seront disponibles dans la province au cours des dix prochaines années. Il est primordial de se doter d‘une main d’oeuvre capable de pouvoir tout ces postes vacants», a déclaré le chef du Parti progressiste-conservateur lors d’un arrêt de campagne à Fredericton, vendredi.

L’an dernier, la population du Nouveau-Brunswick a cru de 4000 habitants et ceux-ci sont majoritaires des nouveaux Canadiens, selon M. Higgs.

«C’est bien, mais nous devons faire mieux.»

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs récemment accepté d’augmenter de 30% le nombre d’immigrants autorisés dans la province dans le cadre du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.

«En chiffre, ce sont 545 candidats de plus qui peuvent venir au Nouveau-Brunswick avec leur famille. Ça, c’est excitant.»

Le Parti progressiste-conservateur s’est aussi donné comme objectif de retenir 85% des immigrants après un an et 75% après cinq ans.

«Nous savons que c’est ambitieux, mais nous sommes absolument engagés pour faire de véritable progrès en ce qui concerne la croissance démographique», a dit Blaine Higgs.

Le chef des progressistes-conservateurs a promi vendredi de travailler avec les municipalités et les leaders en immigration afin de développer des plans qui correspondent à leurs besoins.

«Pendant trop longtemps, les conversations sur la croissance démographique ont eu lieu dans les couloirs du gouvernement.»

Blaine Higgs veut aider les travailleurs étrangers temporaires à s’établir au Nouveau-Brunswick pour de bon en leur dénichant des emplois à temps plein.

Il souhaite aussi aider les universités de la province à attirer davantage d’étudiants internationaux dans des domaines qui correspondent à nos besoins en main-d’oeuvre.

M. Higgs a aussi rappelé son objectif de faire croître l’immigration francophone de 2% par année afin d’atteindre 33% en 2024.

Dans le budget 2020-2021, les progressistes-conservateurs ont alloué 2 millions $ pour attirer des nouveaux arrivants et des entrepreneurs immigrants francophones, a-t-il dit.

«C’est un pas important pour assurer la vitalité de la communauté francophone.»

Les verts font les yeux doux à la communauté artistique

Le Parti vert promet de veiller à ce que l’apport économique des artistes et des entrepreneurs culturels soit reconnu à sa juste valeur.

«Dans le plan de relance COVID-19, je veillerai à ce que les arts et la culture soient correctement soutenus par le gouvernement, afin de résister à la pandémie et de continuer à prospérer lorsque nous en ressortirons de l’autre côté», a déclaré le chef du parti, David Coon, lors d’un arrêt à Memramcook, vendredi.

M. Coon a annoncé qu’un gouvernement vert préserverait l’Institut de Memramcook comme un atout provincial, communautaire, culturel et historique en lui accordant un financement pour assurer son avenir.

«Nos atouts culturels, naturels et historiques ne sont pas des fardeaux dont on doit se débarrasser, mais des atouts à protéger et à développer avec et en collaboration avec les communautés», a indiqué la députée sortante de Memramcook-Tantramar et candidate verte, Meghan Mitton.

«Travailler avec la communauté pour faire avancer l’avenir de ce bâtiment en tant que centre important pour Memramcook continuera d’être une priorité pour moi.»

Le Parti vert promet dans sa plateforme électorale d’adopter une loi reconnaissant le statut de professionnel de l’artiste et de créer un poste de poète officielle à l’Assemblée législative.

Les verts souhaitent développer un réseau d’interprétation de la culture et de la nature sur l’ensemble du territoire de la province.

Ils comptent aussi investir dans les infrastructures touristiques tels que les pistes cyclables, les sentiers de randonnée, l’accès public aux plages et cours d’eau, la découverte des cultures et la gastronomie.

Le Parti vert souhaite imiter le Québec en mettant fin aux baux privés sur les rivières Restigouche et Miramichi pour permettre aux pourvoiries touristiques ouvertes à tous d’étendre leur offre.