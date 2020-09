Bulle atlantique élargie: les règles d’enregistrement simplifiées

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a simplifié ses règles d’enregistrement pour les personnes qui voyagent fréquemment à l’intérieur de la bulle atlantique.

Les citoyens qui franchissent régulièrement la frontière afin de se rendre dans les régions québécoises jumelées de la bulle atlantique peuvent désormais soumettre une demande valide pour une période de 60 jours plutôt que d’avoir à le faire pour chaque déplacement.

Cet ajout est entré en vigueur jeudi et est évidemment valable pour la situation inverse, soit les personnes qui ont à voyager sur une base régulière vers la province voisine.

«Si vous vivez à Listuguj, dans la MRC d’Avignon en Gaspésie, dans la MRC de Témiscouata au Québec ou dans le comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse et que vous vous rendez fréquemment au Nouveau-Brunswick pour des déplacements non essentiels, vous pouvez demander un enregistrement à usage multiple», confirme Geoffrey Downey, porte-parole de la Sécurité publique.

Pour ce faire, les personnes concernées doivent suivre la même procédure que par le passé pour s’enregistrer (soit utiliser le site web du gouvernement ou par téléphone) et choisir l’option Bulle atlantique – usage multiple ou Jumelage Québec – usage multiple – pour les secteurs Avignon et Témiscouata). Les voyageurs peuvent alors sélectionner une plage de retour allant jusqu’à un maximum de 60 jours.

Les étudiants de ces régions et les personnes qui transportent des étudiants de ces régions peuvent également choisir l’enregistrement à usage multiple.

«Ce changement découle des préparatifs de la rentrée scolaire et vise à faciliter les journées d’école pour les enfants qui doivent traverser la frontière tous les jours. Nous espérons que celui-ci profitera à tous ceux et celles qui doivent traverser la frontière en réduisant la congestion», ajoute M. Downey.

La question des élèves a en effet été soulevée par le passé à plusieurs reprises par le chef de la Première nation autochtone de Listuguj, Darcy Gray. La majorité des adolescents de sa communauté fréquentent l’école secondaire anglophone de Campbellton.

M. Downey note par ailleurs que ces mesures ne signifient en rien un relâchement des règles à la frontière. Les agents continueront ainsi de procéder aux mêmes contrôles aux points d’entrée que par le passé.

Il rappelle également qu’en dépit de cette mesure, les résidents de la Première Nation Listuguj, de la MRC d’Avignon et de la MRC de Témiscouata demeurent restreints à un séjour d’une journée, sans nuitée.

Ces changements sont accueillis avec soulagement des deux côtés de la frontière. Le maire de Pointe-à-la-Croix et propriétaire d’une entreprise dans cette municipalité, Pascal Bujold, n’a jamais caché qu’il trouvait pénible l’obligation de s’enregistrer pour chaque déplacement au Nouveau-Brunswick.

«Je suis vraiment content qu’on n’ait plus ce fardeau-là sur les épaules, à tout le moins l’obligation de le faire tous les jours. C’est certain que j’aurais préféré que ce soit encore plus simple, si on avait simplement à montrer une pièce d’identification prouvant notre lieu de résidence plutôt que de devoir passer au travers tout le processus d’enregistrement. À mes yeux, ça demeure une paperasse inutile, mais au moins on franchit aujourd’hui une étape et c’est un pas dans la bonne direction», indique-t-il.

Selon lui, cet assouplissement sera certainement un bon pour les commerçants des deux côtés de la Restigouche, mais également pour les entreprises ou organisations qui dispensent des services (danse, hockey, natation, etc.).