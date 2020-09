De l’électricité à 100% verte en 2035, demande le Parti vert

Le Parti vert souhaite qu’Énergie NB s’approvisionne uniquement auprès de sources d’énergie renouvelable d’ici 2035.

Pour ce faire, la société de la Couronne devra miser sur l’énergie éolienne sur terre et en mer, sur l’énergie solaire, sur le stockage d’énergie et sur l’achat à long terme d’hydroélectricité en provenance du Québec et du Labrador.

«Ce n’est pas très compliqué. Il nous faut seulement de la volonté politique pour y arriver, selon le chef du Parti vert, David Coon. C’est ça qui nous empêche d’y arriver. Pas le coût ni la technologie.»

En 2019-2020, 44% de ventes totales d’électricité par Énergie NB provenaient de sources renouvelables.

Les verts veulent qu’Énergie NB renoncent non seulement aux énergies fossiles, mais aussi aux petits réacteurs nucléaires modulaires dont les chefs progressiste-conservateur et libéral font abondamment la promotion durant la campagne électorale.

Ces réacteurs «existent seulement sur l’ordinateur de quelqu’un qui attend l’argent du fédéral pour pouvoir commencer à faire des expériences à notre détriment», affirme M. Coon.

«C’est complètement irresponsable, mais M. Higgs et M. Vickers, comme Richard Hatfield et Frank McKenna avant eux, veulent laisser sortir le génie nucléaire de leur lampe magique.»

En incluant la production d’énergie nucléaire, 80% de l’électricité vendu par la société de la Couronne l’an dernier provenait de sources non émettrices.

Le Parti vert propose aussi d’offrir des prêts sans intérêt aux individus et aux entreprises qui souhaitent effectuer des rénovations écoénergétiques comme le remplacement des fenêtres, l’amélioration de l’isolation et l’installation de panneaux solaires.

«Tout le monde mérite d’avoir un toit sur la tête et tout le monde mérite des panneaux solaires sur leur toit», croit David Coon.

Les verts veulent également modifier la Loi sur l’électricité pour faciliter la vie aux municipalités, aux Premières Nations et aux promoteurs immobiliers qui souhaitent acheter ou produire de l’énergie renouvelable pour leur propre usage.

«M. Higgs et M. Vickers s’accrochent à leurs idées du 20e siècle sur l’énergie alors que la crise climatique s’intensifie, mais la voie à suivre est claire. L’avenir doit être renouvelable pour être vert, et avec des décennies d’expérience en matière de politique énergétique, je sais comment y arriver.»