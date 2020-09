Examen d’entrée: les infirmières francophones unissent leurs forces

Les infirmières et infirmiers francophones unissent leurs forces au sein d’un nouvel organisme. Ses membres veulent militer pour l’équité linguistique dans leur profession.

Le Groupe d’infirmières et d’infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick (GIIFNB) a officiellement été révélé au public vendredi lors d’un lancement à l’Université de Moncton.

Ces professionnels ont créé leur association en raison de l’examen NCLEX-RN, que les candidats à la profession infirmière doivent passer au Nouveau-Brunswick depuis 2015.

Ce test désavantage les francophones à cause de sa mauvaise traduction et du manque de ressources en français pour s’y préparer, selon un rapport de l’ancienne commissaire aux langues officielles, Katherine d’Entremont.

En 2018, les diplômés en science infirmière de l’U de M étaient seulement 64% à le réussir dès la première tentative, contre une proportion de 86% au Canada.

«Près de 50% des candidats francophones à la profession choisissent d’écrire l’examen d’immatriculation en anglais, précise le GIIFNB dans un communiqué. Cette situation est alarmante, inquiétante et inacceptable en 2020, étant donné que nous sommes une province bilingue.»

Promesses politiques réclamées

L’association a effectué son lancement au moment des élections provinciales, mais s’est incorporée en juin.

«Nous avons rencontré des membres de tous les partis politiques, a raconté sa présidente, Lise Guerrette Daigle. Nous souhaitons maintenant des engagements officiels.»

Elle déclare par ailleurs ne pas comprendre le refus de l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) de remplacer le NCLEX-RN par un examen conçu par l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières.

Cet organisme vante un test «plus équitable pour les candidats francophones», élaboré par un groupe consultatif national. Son logiciel permet notamment aux candidats d’utiliser une langue officielle ou l’autre. Toutes ses ressources préparatoires sont par ailleurs en français et en anglais.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) ont envoyé une requête afin de poursuivre en appel l’AIINB et de faire invalider l’examen NCLEX-RN. Elles ont perdu leur cause à la Cour du Banc de la Reine en février.

«Nous avons fait le choix d’utiliser une autre voie, soit de convaincre les associations, le gouvernement et les parties prenantes», a précisé Mme Daigle.

Le GIIFNB souhaite aussi atténuer la pénurie infirmière, notamment en éliminant les obstacles qui découragent les étudiants à envisager cette profession.

Sa vice-présidente, Véronique Landry a aussi pointé les lourdes démarches administratives que doivent entreprendre les infirmiers diplômés à l’étranger.

«Il faut favoriser l’immigration», a-t-elle affirmé.

La SANB a applaudi l’arrivée de ce nouvel organisme et a incité les partis politiques a appuyé ses démarches.