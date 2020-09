Kevin Vickers dévoile son plan pour les 30 premiers jours de son mandat 

Le chef libéral a dévoilé son programme électoral, vendredi matin lors d’un arrêt de campagne à Moncton. Le document comprend un plan pour ses 30 premiers jours au pouvoir.

Devant un aréna et entouré de ses candidats dans la région, Kevin Vickers a présenté les grandes lignes de son programme.

Il a indiqué que l’accent sera mis sur la croissance s’il remporte les élections du 14 septembre.

«Un gouvernement libéral mettra en place des mesures ciblées visant à faire croître l’économie du Nouveau-Brunswick de manière durable et responsable sur le plan financier», a-t-il dit.

Bon nombre de promesses contenues dans le document ont déjà été faites au cours des trois premières semaines de la campagne. On n’y retrouve pas de bombe politique qui risque de changer la course.

Kevin Vickers y détaille tout de même ce qu’il fera au cours de ses 30 premiers jours aux commandes. Selon lui, il s’agit de «questions urgentes […] qui requièrent l’attention immédiate du gouvernement.»

Ce plan prend notamment la création d’un groupe de travail sur la COVID-19 pour la relance économique (qui devra pondre un plan dans les 30 jours) et le maintien du comité multipartite sur la COVID-19.

Le chef libéral veut aussi «renouveler notre relation avec Ottawa en négociant un nouveau partenariat d’investissement» lié à la pandémie pour le Nouveau-Brunswick.

De plus – et il s’agit de l’un des quelques éléments nouveaux du programme dévoilé vendredi – il promet de mettre en oeuvre une politique de prix de gros pour l’achat d’alcool pour les restaurants et bars de la province.

En ce moment, ces entreprises n’ont pas accès à des rabais sur le volume chez Alcool NB qui a le monopole sur la vente de vin, de bière et spiritueux dans la province. Ils paient donc les mêmes prix que les consommateurs individuels.

Au cours des 30 premiers jours, un gouvernement libéral lancerait une enquête publique sur le racisme systémique contre les autochtones dans la police et dans le système de justice pénale au Nouveau-Brunswick.

Enfin, il ordonnerait aux deux réseaux de la santé de ne supprimer aucun service d’urgence et de ne fermer aucun hôpital rural, négocierait un nouveau contrat avec les infirmières, mettrait en oeuvre un accord provincial-fédéral sur le logement et nommerait une équipe chargée de lutter contre l’itinérance.

