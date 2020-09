La nouvelle réalité à l’université

L’Université de Moncton, campus de Shippagan, s’est transformée – par la force des choses – en forteresse du savoir, à quelques jours de la rentrée officielle des étudiants pour la session d’automne.

N’entre plus qui veut dans cet établissement. Soit il faut posséder la carte d’accès réservée à ceux qui fréquentent les lieux, soit il faut aviser la direction de notre présence.

Non sans surprise, après s’est frotté à plusieurs portes barrées, l’Acadie Nouvelle a réussi à entrer dans le bâtiment sans carte et sans avertissement par une porte apparemment mal fermée vendredi matin. À l’étonnement de plusieurs employés, d’ailleurs. Cette situation a créé un léger malaise que la direction a d’ailleurs promis de corriger rapidement.

À l’intérieur, les flèches au plancher montrent la voie à prendre afin d’éviter les croisements. On se tient à droite dans les corridors. Il y a des escaliers à sens unique. Dans les classes, les pupitres sont distancés d’au moins deux mètres. Même le gymnase a été transformé en immense salle de cours pour de plus gros groupes.

En ce vendredi matin, c’est plutôt tranquille à l’UMCS. Les responsables ont passé la semaine à accueillir les nouveaux étudiants sur rendez-vous. Ils ont pris possession, chacun leur tour et dans le respect des consignes de sécurité sanitaire, de leur carte d’accès et de leurs livres.

D’autres ont déménagé leurs pénates dans les logements universitaires. Encore là, tout a été supervisé. On a imposé une limite de trois personnes.

Partout, les équipes d’entretien et de désinfection sont à pied d’oeuvre. Une salle est libérée qu’aussitôt elle est nettoyée. C’est tellement nickel qu’on pourrait manger sur le plancher.

Un aperçu des salles de classes à l’UMCS. – Gracieuseté: Diane Roy-Friolet, UMCS

Car la direction de l’UMCS a pris le pari d’offrir des cours avec la présence des étudiants sur le campus. «En présentiel» est le terme exact. Seuls des cas particuliers, dont des étudiants internationaux, obtiendront l’enseignement en ligne.

Pour l’instant, tout va bien, assure Diane Roy-Friolet, responsable des communications.

«Le vrai test sera mercredi», prévient celle qui en sera à sa 31e rentrée universitaire. Une rentrée, admet-elle, qui ne ressemble en rien aux autres.

Car mercredi, ce sera la première journée des cours. Donc, plusieurs centaines d’étudiants portant le masque arpenteront les couloirs du bâtiment. Suivront les flèches. Monteront ou descendront les escaliers. Prendront place devant leur professeur. Ce n’est qu’à ce moment qu’ils pourront enlever le masque.

«Personne n’avait jamais imaginé ça quand on a cessé les cours en mars, poursuit-elle. On n’a pas arrêté. On a fait du télétravail. La collation des diplômes, le gala Bleu et Or et la journée portes ouvertes, tout ça s’est fait de manière virtuelle. Il a fallu s’adapter rapidement. Les employés sur le campus ont travaillé pendant trois semaines à tout préparer. Il a même fallu ajouter du personnel. C’est une grosse logistique à gérer.»

Et même si tout le monde se sent en sécurité, il y a néanmoins une certaine anxiété qui circule dans les corridors. Ce n’est pas tout le monde qui est prêt à gérer ces nouvelles données. La responsable croit qu’il faudra une couple de semaines avant de retrouver une vie universitaire «normale».

«On va donner le temps à nos étudiants de s’adapter et nous sommes confiants que ça va bien aller. Nous avons tous hâte de revoir les étudiants, ils ont hâte de se revoir aussi et nos professeurs ont hâte de leur enseigner. C’est plus motivant», indique-t-elle.

Un discours d’accueil virtuel

Le vice-recteur de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, Sid Ahmed Selouani, quelques instants avant d’entamer son discours de bienvenue aux nouveaux étudiants, vendredi matin. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Il est presque 9h. Le vice-recteur de l’UMCS, Sid Ahmed Selouani, est devant ses écrans d’ordinateur. Dans quelques secondes, il entamera son discours de bienvenue aux nouveaux étudiants. Habituellement, il l’aurait fait devant eux, en personne. Mais là, ce sera virtuel.

«On lance cette rentrée avec beaucoup de sérénité, de vigilance et de préparation. On a eu un été pas mal occupé et la majorité du personnel du campus n’a pas pris de vacances. Il a fallu préparer, réorganiser, installer la technologie, rassurer les étudiants, les encadrer et les préparer… C’est ma 60e rentrée et aucune ne va se comparer à ça. Et je crois que personne ne pourra me contredire là-dessus», dit-il, non sans un petit sourire.

C’est le moment. Il lance son laïus. Ce sera court, promet-il, mais ce sera précis, car cette rentrée universitaire pour un nouvel étudiant est un événement inoubliable. Sauf que celle-là va marquer doublement les esprits, puisqu’elle est marquée par la COVID-19 et les mesures de la Santé publique.

«Ce sera une autre corde à votre arc, a lancé M. Selouani à l’endroit de son public virtuel. Vous deviendrez des spécialistes de l’enseignement à distance.»

Puis, citant Nelson Mandela, «dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend», le vice-recteur rappelle à son auditoire la responsabilité citoyenne à observer en temps de pandémie.

«Nous aurons besoin de la collaboration de tous et de la patience. Cette responsabilité citoyenne, ce n’est pas seulement de vous protéger, mais c’est protéger aussi toute la communauté universitaire», signale-t-il.

Son discours est terminé. Court et précis, comme il l’avait dit. D’autres prendront la parole durant cette journée de formation.

«Nous avons confiance, insiste le vice-recteur, le pouce en l’air. Mais on est prêt à basculer si…»

Ce «si», c’est si la COVID-19 revient en force et oblige l’institution à resserrer les consignes. Personne ne le souhaite vraiment à l’UMCS. Ni les employés, ni les enseignants, ni les étudiants. Ni le vice-recteur. – RF