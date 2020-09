Le tourisme autochtone auprès des Néo-Brunswickois a cru cet été

L’avocate Paryse Suddith, le lobbyiste Bernard Richard, l’historien Maurice Basque… Au cours des dernières années, plusieurs personnes ont incité les Acadiens à se rapprocher des autochtones. Cet été, plusieurs Néo-Brunswickois ont fait un premier pas dans ce sens en découvrant les cultures de plusieurs Premières Nations de la province grâce au tourisme.

«La COVID-19 a eu des conséquences sur toute l’industrie touristique et sur nous, qui avons constaté une baisse des entrées et des ventes de souvenirs, rapporte la gérante des attractions communautaires de Metepenagiag près de Miramichi, Patricia Dunnett. Quelques entreprises privées semblent toutefois avoir eu de bons résultats. Et notre Parc historique a accueilli plus de clients locaux, notamment grâce à la bulle des provinces de l’Atlantique et à l’incitatif du gouvernement provincial.»

Son homologue de la communauté d’Elsipogtog près de Richibouctou, Anna-Marie Weir constate la même chose.

Le directeur de ST First Nations Outdoor Tours, Stephen Paul a même vu son nombre de clients total augmenter de 50% cet été par rapport à celui de l’année dernière.

«Une partie de cette augmentation est liée à la COVID-19 et une autre est liée au fait que j’ai lancé mon entreprise depuis un an», analyse-t-il.

Le quinquagénaire propose des excursions en kayak et une découverte de la culture Mi’kmaq (certains de ses lieux historiques, sa nourriture, quelques-unes de ses plantes médicinales et ses histoires orales). Il pense que beaucoup d’autres membres des Premières Nations de la province pourraient offrir des services complémentaires.

«Si on regarde nos frères sur la côte ouest, on voit qu’ils sont plus établis, qu’ils ont une meilleure communication et un meilleur marketing. Ils ont 15 ans d’avance sur nous, observe le membre de Metepenagiag. Je demande constamment à mes amis de lancer des entreprises touristiques avec lesquelles je pourrais faire des partenariats. Nous aurions besoin d’organiser des promenades en vélo, des randonnées, des visites artisanales…»

L’entrepreneur fait toutefois valoir les obstacles que rencontrent les autochtones qui souhaitent l’imiter. Les habitants d’une réserve ont par exemple un droit restreint de possession et leurs maisons ne peuvent pas être saisies ni donc être mises en hypothèque, ce qui limite leur capacité d’emprunt.

Des obstacles dans la loi

«C’est en fait presque impossible de lancer une entreprise, déplore M. Paul. Par ailleurs, nos compétences en entrepreneuriat ont besoin d’être améliorées. Il y a des formulaires à remplir et des plans d’affaires à concevoir, c’est intimidant la première fois, même pour moi qui ai fait des études postsecondaires.»

Également présidente de l’association du tourisme autochtone du Nouveau-Brunswick, Mme Dunnett a décrit au journal Times and Transcript en février son secteur économique comme balbutiant, mais en pleine croissance. Elle se réjouit d’avoir vu cet été les Néo-Brunswickois découvrir les communautés autochtones qui se trouvent à côté de chez eux.

«Je trouve ça fantastique, déclare aussi Mme Weir. Il y a des personnes qui arrivent et qui ne savaient même pas qu’elles étaient autorisées à entrer dans une réserve. Je crois vraiment que le tourisme est un catalyseur de compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones, car les gens viennent, interagissent et prennent connaissance des histoires des Premières Nations. Ça change une vie! Nous avons tellement de gens qui viennent, qui aiment l’expérience et deviennent très émus.»

Des ponts entre les communautés

Le membre de la communauté Mi’kmaq de Metepenagiag, Stephen Paul propose des excursions en kayak et une découverte de sa culture. – Gracieuseté

M. Paul se souvient des vieux films westerns qu’il regardait à la télévision quand il était enfant avec sa mère, pendant le dîner. Il raconte avoir ensuite pris conscience que l’image des Amérindiens véhiculés par ces histoires servait de fondement à l’opinion de beaucoup de personnes à propos de sa Première Nation.

«J’essaye de donner aux gens un compte rendu de qui nous sommes en tant que Mi’kmaq, explique-t-il. Nous ne sommes pas à encercler des chariots comme dans les films de Hollywood. Nous sommes authentiques, accueillants, chaleureux. Nous aimons la famille et la nourriture, le partage et le rire. C’est ce que je veux montrer aux gens.»

Le guide se félicite d’accueillir de plus en plus de clients francophones. Il précise qu’il est unilingue, mais qu’il fait des efforts pour établir la meilleure communication possible avec eux.

«Je crois qu’en tant qu’autochtones, nous devons construire des ponts, estime-t-il. Nous avons besoin de bâtir des relations, des amitiés et de nouvelles conversations.»

Une main est tendue aux Acadiens.