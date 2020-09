Moncton: des itinérants expulsés du terrain d’une église

Même le prêtre de l’église anglicane Saint George’s avoue être incapable de distinguer le Bien du Mal dans ce cas. Chris VanBuskirk a dû se résoudre à demander aux personnes sans-abri qui campaient à côté de son édifice religieux au centre-ville de partir.

«Je me sens vraiment très mal, mais nous avions un arrangement et ils savaient qu’ils devraient s’en aller aujourd’hui, a-t-il déploré peu avant leur départ, vendredi. Nous avons dit aux habitants du quartier qu’ils resteraient une semaine et ce serait mal de ne pas respecter notre parole.»

Pour relativiser sa tristesse, l’homme de Dieu a fait valoir que le campement a attiré beaucoup d’attention et de générosité. Ses habitants ont reçu des caisses pour garder leurs effets personnels au sec, des couvertures, des vêtements, des lampes de poche et des tentes, selon lui.

«Nous avons souvent des gens à l’arrière de l’église, a-t-il raconté. Il y a environ trois semaines, ils ne demandaient rien et gardaient l’endroit propre. Or, c’est devenu surpeuplé. Aussi longtemp, qu’ils restaient derrière, ils étaient peu visibles, mais dès qu’ils sont sortis, beaucoup de gens se sont fâchés. Ça demande beaucoup de travail pour gérer les ordures et je n’ai aucune idée de ce qu’il se passait à 2h du matin. Enfin, si…»

M. VanBuskirk s’est toutefois aperçu qu’une femme était enceinte de six mois parmi les sans-abri. Après réflexion, il a décidé de leur permettre de garder leur camp une semaine.

Une vingtaine d’itinérants ont dû quitter le camp qu’ils ont monté à côté d’une église anglicane du centre-ville de Moncton – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Résignation

«Ça ne me dérange pas, c’est devenu une norme, a témoigné l’itinérant, Ryan Clements quelques minutes avant son départ. Ça ne devrait pas se passer comme ça, car si j’ai un endroit où aller, ce n’est pas le cas de beaucoup. Je suis cependant reconnaissant d’avoir pu passer une semaine ici. Dans l’église, nous pouvions prendre une douche et parfois aller aux toilettes.»

Il comprend également que la surpopulation du camp et les disputes qui éclataient parfois ont pu troubler le voisinage.

«Ça restera comme ça jusqu’à ce que la Ville comprenne pourquoi nous sommes à la rue, a-t-il cependant prévenu. Nous devons nous concentrer sur la santé mentale, la dépendance aux drogues et le logement abordable.»

M. Clements a aussi précisé qu’il ne voulait pas dormir dans un refuge par peur de se faire voler ses effets personnels.

La Ville de Moncton tente de s’attaquer aux causes de l’itinérance, notamment grâce à un projet de construction de logements abordables, Marée Montante. Elle a accepté de le financer à hauteur de 6 millions $ sur trois ans en février. Elle attend toutefois toujours que la province s’engage à y investir autant d’argent.

Impatience des commerçants

Le monde des affaires, entre autres, s’impatiente.

«L’itinérance dans notre centre-ville a atteint un stade de crise, déclare la directrice de Downtown Moncton Centre-ville, Anne Poirier Basque. La sécurité immédiate des personnes prises avec une toxicomanie est une préoccupation pour tous. Tout comme la durabilité de nos entreprises du centre-ville et la sécurité de leurs employés.»

«Nos propriétés commerciales et nos stationnements sont devenus de facto des résidences pour de nombreux sans-abri, a affirmé le PDG de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, John Wishart. Cela ne peut pas continuer si nous voulons aider ceux qui sont dans le besoin et protéger la réputation du centre-ville.»

La Ville de Moncton a pris des mesures pour éloigner les itinérants du centre-ville à la fin d’août. Elle a notamment demandé à des agents de sécurité de patrouiller dans les ruelles et les parcs de stationnement du centre-ville.