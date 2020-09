Une compagnie de taxi d’Edmundston craint pour sa survie

Pourquoi changer ce qui fonctionne? C’est l’une des questions que se pose la compagnie Taxi Camille, à Edmundston, quelques jours après avoir soudainement perdu un contrat important aux mains d’une multinationale.

Depuis le début de la crise sanitaire, Taxi Camille avait le mandat de transporter les tests de la COVID-19 effectués dans le Nord-Ouest au Centre hospitalier universitaire Georges Dumont, à Moncton.

La compagnie a toutefois apprise, la semaine dernière, que le ministère de la Santé avait remis cette responsabilité à la multinationale Garda.

Aucun appel d’offres n’a été effectué puisque les circonstances de la pandémie ne l’exigent pas.

«La gestionnaire du laboratoire à l’hôpital régional d’Edmundston nous a appelés pour nous dire qu’à partir du 1er septembre, nous n’allions plus avoir de contrat (…) Ç’a été la déception totale… une vraie claque aussi puisqu’on ne s’y attendait pas du tout.»

En pleines élections, la porte-parole de Taxi Camille, Brenda Losier, ne comprend pas pourquoi la province a voulu précipiter ce choix.

«On était confus. On ne comprend pas. Est-ce que c’est parce qu’on ne donnait pas un bon service?»

Au plus fort de la crise, les taxis Camille pouvaient effectuer jusqu’à trois voyages par jour à Moncton.

Manifestement, il s’agissait de la bouée qui lui a permis de survivre.

«On s’est donné coeur et âme pour ce service-là. On voulait que les citoyens de la région puissent avoir leurs résultats de test le plus rapidement possible. Ils nous appelaient à 5h du matin et à 5h15 on était prêt à partir.»

De plus, Mme Morin soulève qu’il s’explique mal pourquoi la multinationale partirait de Fredericton pour recueillir les spécimens du Nord-Ouest (Edmundston, Perth Andover, Woodstock, etc.) et ensuite les déposer à Moncton.

Taxi Camille aurait été bien mieux placé pour s’en occuper, selon elle.

De son côté, le ministère de la Santé explique que sa décision a été prise en prévision d’une deuxième vague de coronavirus.

«(…)Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a besoin d’un système de transport provincial spécialisé pour transférer les échantillons en vue du dépistage de la COVID-19 et de la grippe au laboratoire d’analyse du Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L. Dumont», a-t-il écrit dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

«Étant donné que le volume de tests devrait augmenter considérablement, ce fournisseur de services à l’échelle de la province est tenu d’assurer la cohérence, la redondance et la rapidité du transport de laboratoire, ainsi que des analyses et des résultats qui en découlent.»

Ce dernier précise aussi qu’un appel d’offres n’a pas eu lieu «en raison de l’urgence de la situation».

Taxi Camille a continué de livrer les spécimens de la COVID-19 à Moncton jusqu’à mardi dernier.

Depuis, trois employés ont dû être congédiés.

La compagnie, qui a été créée à Edmundston en 1987, craint désormais pour sa survie si une deuxième vague devait frapper le Nouveau-Brunswick.